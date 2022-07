Alle Infos zur IDM auf dem Schleizer Dreieck

Ab Freitag startet die IDM in ihr viertes Rennwochenende mit allen Solo-Klassen, den Seitenwagen und den Rahmenrennen. Auch neben der Strecke hat der Veranstalter MSC einiges auf die Beine gestellt.

Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) und das Schleizer Dreieck: Das passt seit Jahrzehnten zusammen. Für die Serie, aber auch für die Rennstrecke, die Stadt Schleiz und für die ganze Region stellt das Zusammenkommen einen jährlichen Höhepunkt dar. Bei keinem anderen Meisterschaftslauf des Championats ist das Interesse der Fans größer als in Schleiz. Das Dreieckrennen wiederum stellt Jahr für Jahr eine der zuschauerreichsten Sportveranstaltungen in Thüringen dar.

Wenn man den Dreieckrennen-Fans, allen voran der IDM Superbike-Gesamtführende Markus Reiterberger, zuhört, muss man die Veranstaltung als Kult beschreiben. Dass dem so ist, dafür tragen neben der langen Tradition vor allem die unermüdlichen Macher hinter den Kulissen Sorge. Und die haben auch dieses Jahr wieder einiges in die Veranstaltung packen können.

Kult ist für viele Fans sicher der Buchhübel. Neben der Sicht von den dortigen Tribünen ist da in erster Linie wohl der Zeltplatz gemeint. Der wird sich für drei Tage wieder in eine feucht-fröhliche Partymeile verwandeln. Am Samstagabend sorgt nach der Vorstellung einiger Rennfahrer die legendäre Polesetterparty im dortigen Festzelt für ausgelassene Stimmung.

Mit Stimmung kennt sich auch Sebastian Krenz aus. Der Sieger von „The Voice of Germany“ stammt aus der Region und unterstützt das Pößnecker Beinlich Racing Team. In deren Zelt im Fahrerlager wird der Sänger am Sonntag nach dem Warm-Up eine Autogrammstunde geben.

Gleich fünf Weltmeister, darunter zwei aktuellen, werten in diesem Jahr die Veranstaltung auf dem Schleizer Dreieck ordentlich auf. Mit Marc-Reiner Schmidt gibt der aktuelle Supermoto-Weltmeister ein Gastspiel in der IDM Superbike. Ein elitäres Feld wird es in der IDM Sidecar zu bestaunen geben. Die Weltmeister Schlosser/Fries (CH) geben in Schleiz genauso ein Gastspiel wie die ehemaligen Champions Bennie Streuer (NL) und der Finne Pekka Päivarinta, die sich allesamt mit dem Platzhirsch und multiplen Weltmeister Tim Reeves (GB) messen werden müssen.

Wie kommt man noch schnell an ein Ticket?

Der Vorverkauf endet in den Vorverkaufsstellen am Donnerstag, den 21. Juli 2022 um 18 Uhr. Kauf der Tickets in den Vorverkaufsstellen in Schleiz während der regulären Öffnungszeiten:

• Motorradbekleidung Jürgen Hartelt, Hofer Straße 3 in 07907 Schleiz

• Stadtinformation “Alte Münze” in Schleiz auf dem Neumarkt

• Autohaus Hammerschmied, Oettersdorfer Straße 54 in 07907 Schleiz.

Was kostet ein Ticket?

Wochenendticket im Vorverkauf: 35 Euro (bis Donnerstag 18 Uhr)

Freitag: Eintritt frei

Samstag: Erwachsene 25 Euro, ermäßigt 20 Euro, Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre frei

Sonntag: Erwachsene: 30 Euro, ermäßigt 25 Euro, Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre: frei

Wochenendtickets an der Tageskasse: Erwachsene 40 Euro, ermäßigt 30 Euro



Schwerbehinderte (mehr als 50 %) sowie eine Begleitperson erhalten einen ermäßigten Preis. Alle Tickets sind inkl. freien Zutritt zum Fahrerlager. Camping-Tickets gibt es ausschließlich vor Ort.

Wie komme ich nach Schleiz?

Der Ausrichter MSC Schleizer Dreieck erklärt, wie man am besten anreist.

Anreise aus Norden: Nutzen Sie die BAB 9 bis zur Ausfahrt Schleiz (28). Sie erkennen diese Ausfahrt darin schon vorab, das ca. 2 km vor dieser ein Hinweisschild „Rennstadt Schleiz“ sehr markant darauf hinweist! (Sollten Sie für diese Anreiserichtungen die B2 wählen, so folgen Sie bitte an der ehemaligen Haarnadelkurve – jetzt Star-Tankstelle den Hinweisschildern).

Anreise aus Süden: Nutzen Sie die BAB 9 bis zur Ausfahrt Schleiz (28). Sie erkennen diese Ausfahrt darin schon vorab, das ca. 2 km vor dieser ein Hinweisschild „Rennstadt Schleiz“, sehr markant darauf hinweist! (Sollten Sie für diese Anreiserichtungen die B2 wählen, so folgen Sie bitte an der “Luginsland” Kurve den Hinweisschildern.

Anreise aus Osten: Nutzen Sie die B 94 aus Richtung Greiz/Zeulenroda, folgen Sie ab der ehemaligen Haarnadelkurve, jetzt Star-Tankstelle den Hinweisschildern bzw. die B 283 aus Richtung Plauen, ab der ehemaligen Waldkurve in Richtung Schleiz – Oberböhmsdorf. Im weiteren Verlauf folgen Sie bitte den Hinweisschildern!

Anreise aus Westen: Nutzen Sie die B 90 aus Richtung Bad Lobenstein bis zu Auffahrt BAB 9 (29). Von hier aus fahren Sie bis zur Ausfahrt Schleiz (28). Sie erkennen diese Ausfahrt darin schon vorab, das ca. 2 km vor dieser ein Hinweisschild „Rennstadt Schleiz“, sehr markant darauf hinweist! Im weiteren Verlauf folgen Sie bitte den Hinweisschildern.

Anreise mittels Navigationsgerät: Nutzen Sie bitte folgende Angaben für Ihr Navigationsgerät. PLZ: 07907, Ort: Schleiz, Strasse: Am Stadtweg, Nr.: 17