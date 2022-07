IDM Schleiz 2022: Der Plan für Sonntag

Die Macher haben gutes Wetter bestellt und einer ordentlichen Motorradsport-Sause für die Fans und Fahrer am Schleizer Dreieck steht nichts im Wege. Acht Rennen sind im Angebot, ab 10 Uhr auch im Live-Stream.

Markus Reiterberger will den Doppelsieg in der IDM Superbike. Das Vorhaben vereiteln möchte BMW-Kollege Florian Alt. Bei dem Tempo, das die beiden im Training vorgelegt haben, werden sie es ihren Konkurrenten ordentlich schwer machen, was aber einen spannenden Kampf um Platz 3 verspricht. Die ersten Sieger und Siegerinnen wurden bereits am Samstagabend gekürt. Vor allem Lucy Michel glänzte mit ihrem Sieg im R3 bLU cRU Cup. Bei ihrem Gastauftritt behielt sie auch auf abtrocknender Strecke die Nerven und fuhr auf ihren Regenreifen der Konkurrenz auf und davon.

Pausen Highlight

In der Mittagspause am Sonntag, von ca.12.30 bis 13.30 Uhr, sollten in Fahrerlager 1 die Motoren schweigen. Vor allem Markus Reiterberger und Florian Alt, die in der IDM Superbike antreten, sollten beim Futtern Gas geben. Anschließend geht es für die beiden wieder zurück auf die Strecke. Denn dann gibt es für die Fans auf den Tribünen ein besonderes Schmankerl. Die Oldtimer kommen zum Einsatz. Reiterberger, bekennender Kreidler-Fan, wird erstmals mit einer Kreidler van Veen und 50 ccm seine Runde drehen.

Singender Sponsor

Für Troy und Chris Beinlich geht es am Sonntag um Punkte in der IDM Supersport 300 und der IDM Supersport. Doch nach dem Warm-up, gegen 9 Uhr, können Autogrammjäger am Zelt des Beinlich-Teams fündig werden. Es findet eine Autogrammstunde mit Sebastian Krenz statt, seines Zeichens Freund, Nachbar und Sponsor des Teams. Krenz ist Sieger der letzten Staffel The Voice of Germany. Erst kürzlich hat er seine erste Single ‚Everyone needs Someone‘ veröffentlicht.

Erste Startreihe

Die IDM Supersport 300 hat ihr erstes Rennen bereits am Samstag absolviert, mit KTM-Pilot Leo Rammerstorfer als Sieger. Am Sonntag nehmen die Nachwuchspiloten zum zweiten Lauf Aufstellung. Angeführt werden sie vom IDM-Meister aus dem Vorjahr und jetzigem WM-Piloten Lennox Lehmann. Neben ihm steht sein Freudenberg-Teamkollege Walid Khan. Startplatz 3 ist für Marvin Siebdrath reserviert.



Die erste Startreihe der IDM Supersport stand schon nach dem ersten Qualifying fest. Denn im zweiten Zeittraining änderte sich an der Spitze nichts mehr. Aus Startreihe 1 werden die M32-Teamkollegen Max Enderlein und Jan-Ole Jähnig die Rennen in Angriff nehmen. Rang 3 sicherte sich der Niederländer Twan Simts. Fehlen wird Thomas Gradinger. Der Österreicher war am Freitag schwer gestürzt und befindet sich aufgrund von Rückenverletzungen in einer Klinik.



Die Startaufstellung der IDM Superbike gilt nur für den ersten Lauf. Bei Lauf 2 wird die umgekehrte Reihenfolge analog zum Zieleinlauf der ersten Neun in Lauf 1 herangezogen. Der Sieger aus Lauf 1 muss im zweiten Rennen also als Neunter losfahren. Die Pole-Position in Lauf 2 geht an den Vierplatzierten aus Lauf 1. In der ersten Startreihe des ersten Rennens stehen mit Markus Reiterberger und Florian Alt zwei Piloten, die 1:23-Runden in ihrem persönlichen Portfolio haben. Gut eine Sekunde dahinter geht in Rennen 1 der Österreicher Jan Mohr in Stellung.

Wetter-Vorhersage

In Schleiz gibt es morgens ungestörten Sonnenschein bei Werten von 12°C. Mittags bilden sich leichte Wolken und das Thermometer klettert auf 27°C. Am Abend ist es in Schleiz wolkenlos bei Werten von 20 bis zu 26°C. Nachts bilden sich vereinzelt Wolken bei einer Temperatur von 15°C. Mit Böen zwischen 13 und 19 km/h ist zu rechnen. Heute werden bis zu 12 Sonnenstunden erwartet. Sonnenaufgang: 05.28 Uhr, Sonnenuntergang: 21.08 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag 24.07.2022

08.00 bis 09.00 Uhr Warm-up



09.20 Uhr Rennen 2 R3 bLU cRU Cup (12 Runden)

10.10 Uhr Rennen 1 IDM Superbike (18 Runden)

11.00 Uhr Rennen 1 IDM Supersport (15 Runden)

11.45 Uhr Rennen IDM Sidecar (14 Runden)



13.30 Uhr Rennen 2 IDM Supersport 300 (12 Runden)

14.25 Uhr Rennen 2 IDM Superbike (18 Runden)

15.15 Uhr Rennen 2 IDM Supersport (15 Runden)

16.00 Uhr Rennen 2 Twin Cup (12 Runden)

16.40 Uhr Rennen 2 Pro Superstock Cup (12 Runden)