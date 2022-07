IDM Schleiz/Q1: Reiterberger mit Pole-Zeiten in Serie

Doch der Vorsprung des IDM-Superbike-Piloten vor seinem BMW-Kollegen Florian Alt ist knapp. Der Rest der Superbiker muss sich ordentlich langmachen, um an die Top-Zeiten ranzukommen. Zweite Chance am Nachmittag.

Nach einem sommerlichen Freitag auf dem Schleizer Dreieck dürfte es dem einen oder anderen IDM Superbike-Piloten am wesentlich kühleren, aber auch angenehmeren, Samstag beim Blick auf den Regen-Radar dennoch den Schweiß auf die Stirn getrieben haben. Denn einige Regenwolken zogen kurz vor dem Start des ersten Qualifyings über die Strecke und die Regenwahrscheinlichkeit verhieß bis zu den Mittagsstunden nichts Gutes. Die Mechaniker hatten zur Sicherheit auch das Regen-Equipment dabei. Nicht ganz leicht, denn ohne feste Boxen muss man schon im Vorfeld seine Klamotten für alle Eventualitäten beieinander haben.

Um möglichst viele Runden im Trockenen hinzubringen, machten sich auch gleich alle Piloten beim Öffnen der Boxengasse auf den Weg. Florian Alt vom Team Wilbers setzte nach drei Trainingsminuten bereits eine Bestzeit von 1:24,548 min. Markus Reiterberger vom Team BCC-alpha-Van Zon-BMW legte sofort nach und schob sich in seiner zweiten gezeiteten Runde mit einer 1:23,935 min auf den ersten Platz. Dritter war nach zwei Runden der genesene Belgier Bastien Mackels vom Team Kawasaki Weber Motos mit einer Zeit von 1:25,570.

Auch Alt hatte es eilig und legte mit einer 1:24,018 min nach, blieb aber dennoch auf Rang 2 kleben. Interesse an Startreihe 1 zeigte auch Reiterbergers Teamkollege Jan Mohr, der nach fünf Runden eine 1:24,456 min raushaute. Doch ausruhen war für keinen der Top-Piloten angesagt. Von hinten rückte mit einer Zeit von 1:25,078 Leandro Mercado an. Der Argentinier, sonst in der Superbike-Weltmeisterschaft am Start, vertritt in Schleiz erneut den verletzten Luca Grünwald im Team HRP. Für Mercado war das Schleizer Dreieck Neuland und er hatte sich nach seinem ersten Rundgang noch verwundert die Augen gerieben, als er feststellte, dass sich Teile der Rennstrecke auf normalen und sonst öffentlichen Straßen befinden.

Zur Halbzeit war allerdings erst einmal Schluss mit lustig und alle Piloten steuerten die Boxengasse an. Kurz später nutzte aber schon wieder Markus Reiterberger, der sich inzwischen auf eine 1:23,613 verbessert hatte, die fast menschenleere Strecke und ging erneut auf Zeitenjagd. Toni Finsterbusch, Pepijn Bijsterbosch und Julian Puffe waren einige der Kollegen, die dem schnellen Bayer unverzüglich Gesellschaft leisteten. Lediglich Alt, Mohr, Mercado und Gabriel Noderer dehnten ihren Boxenstopp noch etwas aus.

Alt hatte den Boxenstopp am besten genutzt und sich in seiner elften Runde mit einer Zeit von 1:23,411 die vorläufige Bestzeit geschnappt und war damit 0,202 Sekunden schneller als Reiterberger und 1,048 Sekunden flotter als der Drittplatzierte Mohr. Eine Sturz musste dagegen Ricardo Brink wegstecken, der aber ohne gröbere Verletzungen davonkam.

Zu Ende war das Match zwischen Alt und Reiterberger um die Bestzeit damit aber noch nicht. Denn in der 17. Runde legte Reiterberger nochmals nach und eroberte mit einer Zeit von 1:23,267 min. die vorläufige Bestzeit, knapp gefolgt von Alt. Die beiden Dauer-Konkurrenten haben sich damit einen Vorsprung von über einer Sekunde vor ihren Verfolgern herausgefahren.

Ergebnis IDM Superbike Q1

1. 1:23,267 min. Markus Reiterberger (BMW)

2. 1:23,411 min. Florian Alt (BMW)

3. 1:24,450 min. Jan Mohr (BMW)

4. 1:24,683 min. Julian Puffe (BMW)

5. 1:25,038 min. Rob Hartog (Yamaha)

6. 1:25,038 min. Leandro Mercado (Honda)

7. 1:25,158 min. Toni Finsterbusch (BMW)

8. 1:25,232 min. Bastien Mackels (Kawasaki)

9. 1:25,309 min. Pepijn Bijsterbosch (BMW)

10. 1:25,487 min. Gabriel Noderer (BMW)

11. 1:25,594 min. Jeroen Hilster (BMW)

12. 1:25,630 min. Daniel Kartheininger (Yamaha)

13. 1:25,651 min. Philipp Steinmayr (Yamaha)

14. 1:25,737 min. Kamil Krzemien (BMW)

15. 1:25,835 min. Marc-Reiner Schmidt (BMW)