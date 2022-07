Neue Wilbers-Gabel bisher Einzelstück

Florian Alt ist in der IDM Superbike aktuell der erste Reiterberger-Jäger im Kampf um den Titel. Sein Chef Benny Wilbers hat gemeinsam mit Alt eine neue Gabel plus Gabelbrücke entwickelt. Bisher noch nicht in Serie.

In der IDM Superbike ist es ab der Saison 2022 möglich, statt der Original-Gabel alternativ auch Gabeln von IDM-Serienpartnern (aktuell Wilbers und WP) einzusetzen. Eine einsatzbereite Gabel darf inklusive aller notwendigen Adapter maximal 5.000 Euro netto kosten und muss für alle in der IDM Superbike (permanent) eingesetzten Motorradmodelle verfügbar sein. Ebenso werden Gabelbrücken von IDM-Serienpartnern zulässig sein, vorausgesetzt, dass sie im Handel den Preis von 1.500 Euro netto nicht übersteigen und mit dem jeweiligen Serienoffset des Motorrads verbaut werden können. Da die Preisdeckel auf Serienpreisniveau liegen, werden lediglich Alternativen zur Originalgabel zugelassen.

Einer, der diese Änderung stets rege unterstützt und aktuell auch in die Tat umgesetzt hat, ist Benny Wilbers, der seit Jahrzehnten erfolgreich Fahrwerkselemente in seinem Unternehmen produziert und vertreibt. Zusätzlich leistet er sich mit der Unterstützung von BMW ein Team in der IDM Superbike, das aktuell mit Florian Alt unterwegs ist. Nachwuchspilot Marco Fetz muss in dieser Saison wegen einer Oberschenkel-Verletzung aus dem Vorjahr pausieren, ist aber stets als Maskottchen und aufmerksamer Beobachter der Entwicklungen mit dabei.

Wilbers hat sich bei der Entwicklung auf Gabel und Gabelbrücke beschränkt. «Die Umlenkung an der BMW ist vom Hersteller so strikt entwickelt», erklärt er die Hintergründe, «da sehe ich kein Potenzial.» Die Neuregelung durch den Promoter, Wilbers ist auch Pool-Partner bei der IDM, hat er seit letztem Jahr intensiv vorangetrieben. «Ich komme als Hersteller und konnte meine eigenen Produkte nicht fahren», so seine Beweggründe. «Die Entwicklung selbst ging dann schnell. Durch das späte Okay beim Reglement, war es weniger als ein Jahr.»

Probleme bereiten aktuell aber auch Wilbers die Lieferverzögerung im Bereich der Rohstoffe. Bestellungen bestätigt er von Hobby-Rennfahren. Aus dem IDM-Fahrerlager hat Denis Hertrampf eine Ausstattung geordert. Wilbers sprach unlängst von Lieferzeiten von an die sechs Monate. Die IDM 2022 ist bis dahin längst Geschichte und somit wird wohl Florian Alt der einzige Pilot sein, der die Neuentwicklung, an der er aktiv beteiligt war, auf der Rennstrecke nutzen kann.

«Klar haben manche Angst vor der Investition», überlegt Wilbers, «wir müssen eben auch erst einmal zeigen, was wir können. Dann kommen die Bestellungen. Wir haben auch den entsprechenden Service im Angebot.»