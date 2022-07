Die Schleiz-Wetten der Ex-IDM-Piloten

Wenn die ehemaligen IDM Superbike-Piloten auf das IDM-Wochenende wetten, fallen stets die Namen Markus Reiterberger und Florian Alt. Beide liege in der Tabelle vorne. Vorteil Reiterberger. Mercado im Regen top.

Einige Fahrer werden in diesem Jahr nicht mehr in der Startaufstellung stehen. Für eine nicht repräsentative SPEEDWEEK.com-Umfrage waren sie aber dennoch sofort bereit. «Gesetzt den Fall, du hättest 50 Euro zum Verwetten übrig. Auf wen und warum würdest du dein Geld setzen?»

Symbolische Wetten der Ex-Piloten

Marc Moser



«Schleiz ist und bleibt Markus Reiterberger Land. Ich denke, an ihm führt kein Weg vorbei.»

Dominic Schmitter



«Meine Wette geht an Reiti. Er liebt Schleiz und kennt diese Strecke am besten. Wenn es regnen sollte, könnte es ein super Dreikampf werden. Dann sehe ich Mercado, vor Alt und Reiti.»

Nico Thöni



«Ganz klar Reiti, ist seine Lieblingsstrecke und er ist dort immer sehr, sehr stark.»

Marco Fetz



«An diesem Wochenende setze ich alles auf Florian. Das hat seine Gründe. Sie sind gut vorbereitet und ich bin überzeugt, dass das kommende Wochenende nach Plan für Flo und auch das Wilbers BMW Racing Team verläuft. Ich werde auch ab Donnerstag vor Ort sein. Freu mich auf spannende Rennen und einige bekannte Gesichter wieder zu sehen.»

Christof Höfer



« Reiti! The King of Schleiz.»

Nicht auf dem Zettel

Es fehlen einige Fahrer beim Blick auf die aktuelle Teilnehmerliste der IDM Superbike. Den IDM-Dienst quittiert haben Ilya Mikhalchik, Valentine Debise und Alex Polita. Auch von den Gastfahrern des Vorjahres ist keiner in der Permanent-Liste 2022 dabei: Jan Bühn, Luca Vitali

Janusch Prokop, Marc Reiner Schmidt, Julian Trummer. Jan Schmidt, Gerold Gesselbauer, Kevin Sieder, Harald Huber und Thomas Hainthaler.

Verletzungsbedingt fehlen weiterhin Luca Grünwald und Marco Fetz.

Neu auf dem Zettel

Gabriel Noderer ist neu in der IDM Superbike dabei und steigt wie Paul Fröde und Come Geenen aus der Supersport-Klasse auf. Auch neu dabei mit einer permanenten Einschreibung sind Sandro Wagner und Daniel Rubin. Prominentester Rückkehrer in der IDM 2022 ist Markus Reiterberger. Superbike-WM-Pilot Leandro Mercado vertritt erneut den verletzten Luca Grünwald und ist auch in die IDM eingeschrieben und ist damit auch punktberechtigt.

Der aktuelle Zettel

#4 Ricardo Brink (NLD), RR Socia Racing Team, BMW M 1000 RR

#5 Jan Mohr (AUS), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#7 Kamil Krzemien (POL), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#11 Leon Langstädtler (DEU), F73 Academy / Werk 2 Racing Team by MCA, BMW S 1000 RR

#17 Gabriel Noderer (DEU), Kiefer Racing, BMW S 1000 RR

#19 Julian Puffe (DEU), GERT56, BMW M 1000 RR

#25 Max Schmidt (DEU), Hertrampf MO Yamaha Racing,Yamaha YZF-R1M

#27 Come Geenen (BEL), Vigenon Racing Team, BMW S 1000 RR

#28 Markus Reiterberger (DEU), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#36 Marc Neumann (DEU), Neumann Racing, BMW M 1000 RR

#37 Paul Fröde (DEU), Holzhauer Racing Promotion, Honda CBR 1000 RR-R

#39 Sandro Wagner (DEU), MotoLife, BMW M 1000 RR

#41 Philipp Steinmayr (AUS), Eder Racing, Yamaha YZF-R1M

#43 Luca Grünwald (DEU), Holzhauer Racing Promotion, Honda CBR 1000 RR-R

#45 Jeroen Hilster (NLD), RR Socia Racing Team NL, BMW, M 1000 RR

#47 Rob Hartog (NLD), Team SWPN, Yamaha YZF-R1M

#55 Pepijn Bijsterbosch (NLD), BCC-alpha-Van Zon-Racing Team, BMW M 1000 RR

#56 Toni Finsterbusch (DEU), GERT56, BMW M 1000 RR

#63 Leandro Mercado (ARG), Holzhauer Racing Promotion, Honda CBR 1000 RR-R

#65 Vladimir Leonov (RUS), Hertrampf MO Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1M

#66 Florian Alt (DEU), Wilbers-BMW-Racing, BMW M 1000 RR

#74 Daniel Rubin (DEU), Rubin Racing Team, Yamaha YZF-R1M

#85 Björn Stuppi (DEU), Kiefer Racing, BMW S 1000 RR

#91 Bastien Mackels (BEL), Kawasaki Weber Motos Racing, Kawasaki ZX-10RR

#92 Daniel Kartheininger (DEU), Hertrampf MO Yamaha Racing, Yamaha YZF-R1M