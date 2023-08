IDM Red Bull Ring: Der Zeitplan am Sonntag

Wetterfeste Kleidung dürfte bei Fans und Fahrern am Rennsonntag dringend erforderlich sein, denn es bleibt wie auch in den letzten beiden Tagen nass. Beste Voraussetzungen für die eine oder andere Überraschung.

Die österreichischen Wasserspiele gehen auch am Sonntag unvermittelt weiter. Ändern kann man eh nichts. Das dachten sich am Samstag auch schon die ersten Fans, trotzten den widrigen Bedingungen und nahmen auf den geöffneten Tribünen Platz. Man munkelt, dass an den Versorgungsstationen statt Kaltgetränken Glühwein gereicht wird.

Die Österreicher

Mit den Oberösterreichern Thomas Gradinger (Sankt Marienkirchen bei Schärding), Andreas Kofler (Attnang- Puchheim) und Philipp Steinmayr (Wolfern) wollen gleich drei österreichische IDM-Piloten beim Heimrennen Punkte einfahren. Auch in den Rahmenserien dürfen sich Fans auf rot-weiß-rote Beteiligung freuen: Der Oberösterreicher Peter Kimeswenger und der Tiroler Manfred Wechselberger starten in der spektakulären FIM Sidecar World Championship mit ihren 600 cm3 starken Gespannen auf drei Rädern. Komplettiert wird das umfangreiche IDM- Wochenende am Red Bull Ring mit den beiden österreichischen Nachwuchsserien MiniGPT Austria Series und Austrian Junior Cup (im Rahmen des Northern Talent Cups).

Im Inner-Circle

Spektakuläre Renn-Action und spannende Einblicke hinter die Kulissen der IDM: Ticket-Inhaber haben dabei nicht nur die Renn-Action am Red Bull Ring von allen geöffneten Tribünen bestens im Blick, auch der Zugang zum Fahrerlager ist bei allen Tickets inkludiert: Am Sonntag (12:00 bis 13:00 Uhr) steht außerdem ein Fan-Walk durch die Boxengasse inkl. Autogrammstunde der IDM-Fahrer auf dem Programm.

Der Live-Stream

«Ich finde es normalerweise fürchterlich, sich über das Wetter zu beklagen», beschreibt Live-Stream-Kommentator Lukas Gajewski seine Gemütslage. «Wir können es ja eh nicht ändern, aber dieses Wochenende ist schon fies. Es ist richtig ungemütlich draußen und großes Kompliment an die Zuschauer hier vor Ort, die gestern schon hier waren. Für die Rennspannung ist es aber natürlich gar nicht schlecht. Die Top-Leute in der IDM Superbike fehlen ja sowieso und dann haben wir noch diese komplett durchgewürfelte Startaufstellung. Laut Vorhersage könnte das zweite Rennen trocken werden und dann ändert sich wieder alles. Das wird auf jeden Fall spannend. Also, ich freue mich auf die Sendung. Und danach buche ich erstmal einen Karibik-Urlaub.» Sendebeginn des Streams mit Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric am Mikro ist 10.05 Uhr.

Das Wetter

Der amtliche Wetterdienst hatte bereits am Freitagnachmittag eine offizielle Wetter-Warnung herausgegeben. Darin wird vor allem vor Starkregen und Sturmböen gewarnt. Die Wetterwarnung gilt bis in den Sonntagvormittag. In Zeltweg fällt am Sonntagmorgen Regen und die Temperatur liegt bei 13°C. Im weiteren Verlauf des Tages bleibt mittags und auch abends die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 12 bis zu 17°C. In der Nacht bleibt es bedeckt und die Luft kühlt sich auf 10°C ab. Mit Böen zwischen 7 und 32 km/h ist zu rechnen. Die Sonne zeigt sich nur etwa 1 Stunde. Sonnenaufgang 05:45 Uhr, Sonnenuntergang 20:27 Uhr. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag 06.08.2023

08.20 bis 09.15 Uhr Warm-up

09.25 bis 09.55 Uhr Q2 NTC



10.20 Uhr Rennen 1 IDM Superbike

11.10 Uhr Rennen 1 IDM SSP



12.00 bis 13.00 Uhr



13.15 Uhr Rennen 2 SSP 300

14.05 Uhr Rennen 2 FIM Superside

14.55 Uhr Rennen 2 IDM Superbike

15.45 Uhr Rennen 2 IDM SSP

16.35 Uhr Rennen 2 NTC

17.15 Uhr Rennen 2 R7 Cup