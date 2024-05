IDM 2024: Das Stream-Orakel spricht

Ab heute ist die IDM wieder auf Sendung. Am Mikro sind Eddie Mielke, Tommi Deitenbach, Danijel Peric und Lukas Gajewski aktiv. Letzterer wagt sich an einen Ausblick auf die neue Saison.

Tommi Deitenbach war eigentlich auch für das IDM-Orakel 2024 eingeplant. Doch an seine fachliche Meinung war im Vorfeld kein Rankommen. «Ich war total im Streß», verkündete er am Sachsenring. Vergangenen Woche war er bereits in Sachen Moto Cross-Stream eingespannt. Den IDM Ausblick überlässt er seinem Mikro-Buddy Lukas Gajewski.

Lukas Gajewksi ist inzwischen auch in Sachen MotoGP als Kommentator am Start, bleibt aber auch dem IDM-Stream treu. «Der Sachsenring als unsere MotoGP-Strecke fühlt sich für mich nach dem genau richtigen Ort an, um in die neue IDM-Saison zu starten. Das passt einfach», erklärt er gegenüber SPEEDWEEK.com in seiner ganz persönlichen IDM-Vorschau 2024. «Florian Alt traue ich die Titelverteidigung auf jeden Fall zu. Er ist gut drauf. Das hat er ja auch neulich in Le Mans gezeigt, leider nicht mit dem entsprechenden Resultat.»

«Die BMW-Armada, gegen die Flo sich behaupten muss, ist sehr stark», geht es weiter in Sachen IDM-Vorschau. «Aber hier bin ich gespannt, ob das vielleicht sogar ein paar Top-Fahrer zu viel sein könnten, die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Konstant starke Ergebnisse und keine Ausfälle werden da ganz wichtig. Da denke ich vor allem an Ilya Mikhalchik, der letztes Jahr häufig ein gutes Ergebnis mit einem schlechten Ergebnis ausgestochen hat. In dem Zusammenhang wird auch maßgeblich, wann Hannes Soomer wieder fit und bei 100 Prozent ist.»

«Sehr gespannt bin ich auch auf Luca Grünwald, der nach den sporadischen Auftritten in den letzten Jahren jetzt endlich wieder einen festen Platz hat, aber natürlich auch hausinterne Konkurrenz ohne Ende», erklärt Gajewski abschließend. «Besonders freue ich mich, dass die Starterfelder am Sachsenring durch die vielen Klassenaufsteiger ein ganz neues Erscheinungsbild haben werden, nicht nur in der IDM Superbike, sondern auch in der IDM Supersport. Neue Motorräder, neue Farben, neue Startnummern... das alles fällt beim Auftakt immer besonders ins Auge und sorgt für dieses ganz einmalige Gefühl, dass eine neue Saison losgeht. Ich hoffe, dieses Gefühl können wir für die Zuschauer im Livestream transportieren.»

«Meine Prognose: Wir sehen 2024 einen neuen IDM Superbike-Rennsieger, aber den Titelkampf machen die Etablierten unter sich aus», so die Prognose.

Livestream Sendungen IDM Sachsenring

Samstag



14:30 Uhr - Welcome Moderation Einspieler: „the IDM SBK Rider 2024” + Superpole IDM Superbike with Starting Grid and Polesetter Interview

14:40 Uhr - IDM FIM Sidecar Sprintrace (race start 14:45 Uhr)

15:20 Uhr - IDM Supersport300 RACE 1 (race start 15:30 Uhr)

16:10 Uhr - IDM Supersport RACE 1 (race start 16:20 Uhr)

17:00 Uhr - Northern Talent Cup RACE 1 (race start 17:05 Uhr)



Sonntag



10:20 Uhr - Welcome Moderation

10:25 Uhr - IDM SBK RACE 1 (race start 10:35 Uhr)

11:20 Uhr - IDM FIM Sidecar RACE (race start 11:25 Uhr)

12:10 Uhr - Ilmberger Paddock Talk + Pitwalk Sachsenring

12:35 Uhr - IDM SSP300 RACE 2 (race start 12:45 Uhr)

13:25 Uhr - IDM SSP RACE 2 (race start 13:35 Uhr)

14:20 Uhr - Northern Talent Cup RACE 2 (race start 14:25 Uhr)

15:05 Uhr - IDM SBK RACE 2 (race start 15:15 Uhr)