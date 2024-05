IDM am Sachsenring: Der Plan für den Samstag

Das Wetter wird am Sachsenring-Samstag eher mittelprächtig. Vor allem am Vormittag könnte der eine oder andere Tropfen vom Himmel fallen. Für die Spannung sorgen die Qualifyings und erste Rennen.

Beim Auftakt zur IDM 2024, mit der Pro Superstock 1000, dem Northern Talent Cup, dem KTM Junior Cup und der Seitenwagen-WM obendrauf, wird erstmals das neue Trainingsformat der IDM Superbike getestet. Nach dem dritten Freien Training gibt es kein Qualifying mehr, stattdessen werden die Startplätze in der Superpole 1 und 2 ausgefahren.

Der Stream

Die Kamera-Akkus der Produktionsfirma Radio Viktoria sind geladen, die Kommentatoren Eddie Mielke, Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric haben fleißig Infos im Sachsenring-Paddock gesammelt und ab 14.30 Uhr geht es auch für die Fans der IDM, die nicht vor Ort dabei sein können, los mit dem Live-Stream.

14:30 Uhr - Welcome Moderation

14:40 Uhr - IDM FIM Sidecar Sprintrace (race start 14:45 Uhr)

15:20 Uhr - IDM Supersport300 RACE 1 (race start 15:30 Uhr)

16:10 Uhr - IDM Supersport RACE 1 (race start 16:20 Uhr)

17:00 Uhr - Northern Talent Cup RACE 1 (race start 17:05 Uhr)

Der Rückblick SSP300

Wie auch im vergangenen Jahr sind beim Auftakt der IDM am Sachsenring die Klassen Supersport 300 und Supersport Next Generation dabei. In der kleinsten Klasse hatte im Vorjahr der spätere Deutsche Meister Inigo Iglesias die Nase vorne. Mit seiner Kawasaki und einer Zeit von 1.32,092 min ging es für ihn von der Pole-Position los. Ebenfalls aus Reihe 1 ging es für Dirk Geiger mit einer Zeit von 1.32,228 min und Petr Svoboda mit einer Zeit von 1.32,293 min los. Iglesias und Svoboda sind inzwischen erfolgreich in der WM unterwegs, Geiger hat in die IDM Supersport gewechselt.

Der Rückblick SSP

Der IDM Supersport-Meister Melvin van der Voort hat die IDM in Richtung Spanien verlassen. Der Niederländer war beim Sachsenring-Lauf 2023 mit einer Bestzeit von 1.25,647 min von der Pole-Position gestartet. Von Platz 2 und einer Zeit von 1.25,702 min ging es für den Österreicher Andreas Kofler los. Als Dritter stand der Niederländer Twan Smits nach seiner Quali-Zeit von 1.25,721 min in Reihe 1.

Das Wetter

In Hohenstein-Ernstthal fällt morgens Regen bei Temperaturen von 10°C. Später überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperatur steigt auf 17°C. Am Abend ist es in Hohenstein-Ernstthal wolkig und die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Nachts ist es überwiegend dicht bewölkt bei Tiefstwerten von 12°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 11 und 23 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Samstag, 04.Mai 2024

08.30 bis 08.55 Uhr Q1 IDM SSP 300

09.00 bis 09.25 Uhr Q1 IDM Supersport

09.40 bis 10.10 Uhr FP3 IDM Superbike

10.15 bis 10.35 Uhr Q2 Superside WM

10.45 bis 11.05 Uhr Q2 Pro STK 1000

11.15 bis 11.45 Uhr Q2 NTC

11.55 bis 12.20 Uhr Q2 IDM SSP 300

12.25 bis 12.50 Uhr Q2 IDM Supersport



12.55 bis 13.15 Uhr SP1 IDM Superbike

13.20 bis 13.35 Uhr SP2 IDM Superbike



14.00 bis 14.25 Uhr R1 KTM Junior Cup

14.45 bis 15.05 Uhr Sprint Superside WM

15.30 bis 16.00 Uhr R1 IDM SSP 300

16.20 bis 16.55 Uhr R1 IDM Supersport

17.05 bis 17.35 Uhr R1 NTC

17.50 bis 18.20 Uhr R1 Pro STK