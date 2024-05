IDM Superbike 2024: 30 Piloten eingeschrieben

Das Teilnehmerfeld der IDM Superbike kann sich 2024 sehen lassen. Florian Alt will seinen Titel verteidigen und Ducati ist mit vier Piloten neu dabei. Alle Zutaten für eine spannende Saison sind angerichet.

Früher konnte man ja aus der aktuellen Startnummer mal erkennen, was der Herr oder die Dame im Vorjahr in der Endabrechung hinbekommen hat. Doch die Zeiten sind rum. Lediglich Florian Alt, der seit Jahren mit der Startnummer 66 unterwegs ist und auch sämtliche Merchandising-Artikel entsprechend gestaltet sind, tut uns den Gefallen und klebt die Startnummer 1 des aktuellen IDM Superbikemeister auf seine Holzhauer-Honda.

Beim Blick auf die aktuelle Teilnehmerliste gibt es einiges zu sehen, denn immerhin haben sich 30 Fahrer in die IDM 2024 eingeschrieben. Neben alten Bekannten auf ihren schon bekannten Motorrädern, wie Alt auf der Honda und Ilya Mikhalchik auf der BMW, gibt es auch die eine oder andere Neuerscheinung.

War Leandro Mercado bislang Einzelkämpfer auf der Kawasaki, sind in dieser Saison mit Martin Vugrinec, der verletzungsbedingt durch Nico Thöni ersetzt wird, und Johann Flammann gleich drei Grüne am Start. Da sich Hannes Soomer mit BMW verbündet hat und Paul Fröde nicht angemeldet ist, bleibt Alt alleiniger Vertreter des Herstellers Honda. Ducati, obwohl nicht vom Hersteller oder vom deutschen Importeur direkt unterstützt, taucht mit Marc Moser, Lorenzo Zanetti, Vladimir Leonov und Oliver König gleich vier Mal auf.

«Das Verhältnis hat sich umgekehrt», konnte IDM-Serienmanager Normann Broy im Winter beobachten und hat auch eine Erklärung. «Das Niveau unserer Meisterschaft befindet sich auf einem Level, der weltweit ernst genommen wird. In der Superbike-Klasse haben wir zum Beispiel Ex WM-Fahrer aus Argentinien und Tschechien sowie den aktuellen Meister aus Italien am Start. Sie kommen zu uns, weil sie hier ernsthafte Gegner finden, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Durch den Einstieg von zwei Ducati-Teams ist der Wettbewerb noch härter und interessanter geworden.»

Kein Wiedersehen ist mit Bastien Mackels, er war im Vorjahr für den lang verletzten Rob Hartog eingesprungen, Kamil Krzemien und Daniel Kartheininger, der im Vorjahr seinen Rücktritt erklärt hatte, geplant.

Endstand IDM Superbike 2023

1. Florian Alt (D/Honda) 221 Punkte

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 Punkte

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 Punkte

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 Punkte

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 Punkte

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 Punkte

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 Punkte

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 Punkte

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 Punkte

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 Punkte

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 Punkte

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 Punkte

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 Punkte

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 Punkte

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 Punkte

IDM Superbike 2024

#1 Holzhauer Racing Promotion – Florian Alt (D)

#4 Skach Motors Kawasaki Racing Team – Martin Vugrinec (KRO)

#5 Champion-alpha-Van Zon-BMW – Jan Mohr (A)

#6 MF-Racing by Jung – Marco Fetz (D)

#11 Weber Kawasaki – Johann Flammann (D)

#14 GERT56 – Jan-Ole Jähnig (D)

#17 Champion-alpha-Van Zon-BMW – Ilya Mikhalchik (UKR)

#23 Yamaha Racing by M32 – Max Enderlein (D)

#25 Champion-alpha-Van Zon-BMW – Max Schmidt (D)

#27 Champion-alpha-Van Zon-BMW – Bálint Kovács (HU)

#32 Ducati Triple M Racing – Marc Moser (D)

#36 Weber Kawasaki – Leandro Mercado (ARG)

#38 Enemat Enos Motorsport – Hannes Soomer (EST)

#39 Motoforce Racing – Sandro Wagner (D)

#41 Champion-alpha-Van Zon-BMW – Philipp Steinmayr (A)

#43 BCC-alpha-Ilmberger Carbon Racing– Luca Grünwald (D)

#44 ORM Racing Team – Kevin Orgis (D)

#45 Yamaha Racing – Leon Orgis (D)

#47 Team SWPN – Rob Hartog (NL)

#52 GERT56 – Patrick Hobelsberger (D)

#55 Indenhof MRP – Milan Merckelbagh (NL)

#56 GERT56 – Toni Finsterbusch (D)

#64 RR Socia Racing CO2 by BCI – Colin Velthuizen (NL)

#65 Hertrampf Racing Ducati – Vladimir Leonov (RUS)

#73 Yamalube Motorsport Kofler – Maximilian Kofler (A)

#83 Hertrampf Racing Ducati - Oliver König (CZE)

#85 RR Socia Racing CO2 by BCI – Björn Stuppi (D)

#87 Ducati Triple M Racing – Lorenzo Zanetti (I)

#95 MG Race Tec – Leon Franz (D)

#96 Eder Racing-YamahaGYTR – Thomas Gradinger