IDM Sachsenring: Der Plan am Sonntag

Freitag und Samstag verliefen beim IDM-Auftakt in weiten Teilen reibungslos. Bis auf kleinere bis größere Blechschäden. Das Wetter am Sonntag ist eher gemischter Natur, Regenreifen sind angesagt.

Die IDM Supersport 300 und IDM Supersport haben ihre ersten Rennläufe bereits am Samstag absolviert, mit Oliver Svendsen (KTM) und Stepan Zuda (Ducati) als Sieger. Am Sonntag dürfen beide Klassen zum zweiten Rennen nochmal antreten. Die Superbike-Piloten sind zwei Mal dran. Dazu gibt es noch die Seitenwagen-WM und die Rahmen-Klassen KTM Junior Cup, Northern Talent Cup und Pro Superstock 1000.

Die GP-Abteilung

Nach der IDM ist vor dem GP. Vom 5. bis 7.Juli 2024 sind die Piloten der MotoGP, der Moto2 und der Moto3 wieder am Sachsenring unterwegs. Auf keiner anderen Strecke, den zahlreichen Kurven und dem geringen Vollgas-Anteil geschuldet, kommen sich die Piloten der IDM Superbike und der MotoGP bei den Zeiten so nahe. Im Vorjahr hatte bei der MotoGP im ersten Qualifying KTM-Pilot Brad Binder mit einer Zeit von 1.24,655 min vorgelegt. Die Bestzeit im zweiten Qualifying war mit einer Zeit von 1.21,409 min eine Beute von Francesco Bagnaia und seiner Ducati. Die Siege im Sprint und im Rennen gönnte sich beide Mal Ducati-Pilot Jorge Martin.

Der Stream

Die ersten Rennen flimmerten schon gestern via YouTube per Stream in die guten Stuben der IDM-Fans. Auch für den Sonntag haben sich die Produzenten von Radio Viktoria für den Live-Stream wieder einiges einfallen lassen. Am Mikro sind Eddie Mielke, Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric am Start.



10:20 Uhr - Welcome Moderation

10:25 Uhr - IDM SBK RACE 1 (race start 10:35 Uhr)

11:20 Uhr - IDM FIM Sidecar RACE (race start 11:25 Uhr)

12:10 Uhr - Ilmberger Paddock Talk + Pitwalk Sachsenring

12:35 Uhr - IDM SSP300 RACE 2 (race start 12:45 Uhr)

13:25 Uhr - IDM SSP RACE 2 (race start 13:35 Uhr)

14:20 Uhr - Northern Talent Cup RACE 2 (race start 14:25 Uhr)

15:05 Uhr - IDM SBK RACE 2 (race start 15:15 Uhr)

Das Wetter

Am Sachsenring ist es regnerisch bei Werten von 12°C. Im weiteren Tagesverlauf gibt es vom Nachmittag bis abends nur selten Lücken in der Wolkendecke und die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt und die Werte gehen auf 11°C zurück. Mit Böen zwischen 19 und 50 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag, 06.Mai 2024

08.30 bis 08.40 Uhr Warm-up Superside WM

08.50 bis 09.00 Uhr Warm-up IDM Superbike

09.05 bis 09.15 Uhr Warm-up IDM SSP 300

09.25 bis 09.35 Uhr Warm-up IDM Supersport

09.40 bis 10.05 Uhr Q2 KTM Junior Cup



10.35 bis 11.15 Uhr R1 IDM Superbike

11.25 bis 11.50 Uhr R2 Superside WM



12.00 bis 12.30 Uhr Fan-Walk



12.45 bis 13.15 Uhr R2 IDM SSP 300

13.35 bis 14.10 Uhr R2 IDM Supersport

14.25 bis 15.00 Uhr R2 NTC

15.15 bis 15.50 Uhr R2 IDM Superbike

16.00 bis 16.30 Uhr R2 Pro STK 1000

16.40 bis 17.05 Uhr R2 KTM Junior Cup