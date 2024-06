IDM Oschersleben, Superpole 1: Orgis, Schmidt, Soomer

Drei Piloten aus der Superpole 1 dürfen nach kurzer Verschnaufpause gleich in der Superpole 2 der Top-12 mitfahren. Leon Orgis, Max Schmidt und Hannes Soomer haben es geschafft.

Wer am Freitag im IDM Superbike Pre-Practice jenseits der Top-12 landet, muss beim Kampf um die besten Startpositionen für den Rennsonntag den Umweg über die Superpole 1 nehmen. Da bleiben den 16 Piloten, die beim IDM-Wochenende in Oschersleben dort gelandet sind, 15 Minuten Zeit, um sich zu verbessern. Die besten Drei dürfen dann, ausgerüstet mit einem extra Reifensticker, in der Superspole 2 antreten.

Gar nicht sauer über den Umweg war IDM-Rückkehrer Hannes Soomer. Der Este gehört im Vorfeld zum engeren Favoriten-Kreis um die IDM-Meisterkrone, musste aber wegen einer Verletzung, die er sich bei seinem Start in der Langstrecken-Weltmeisterschaft von Le Mans zugezogen hatte, auf den IDM Saison-Auftakt verzichten. «Mit der Superpole 1 habe ich noch 15 Minuten mehr Training», rechnet der Neuzugang bei BMW vor. «Das schadet nicht.»

Mit ihm Superpole 1-Reigen auch die beiden Gastfahrer Federico Caricasulo und Julius Ilmberger. Beim Blick auf die Wettervorhersage, konnten die Piloten die Regenreifen in der Box lassen.

In seiner ersten gezeiteten Runde schob sich Kevin Orgis auf den ersten Platz, wurde aber umgehend von Soomer und dessen 1.26,288 min von Platz 1 verdrängt. Noch schneller war kurz drauf der Niederländer Milan Merckelbagh, der 0,057 sec schneller als Soomer unterwegs war. Auch Maximilian Kofler war gut unterwegs. Doch Soomer legte nach, mit einer 1.26,202 min und damit der schnellsten Zeit. Gefolgt von Kofler und Merckelbagh. Spannend lief es für BMW-Mann Max Schmidt, der musste bereits nach einer Runde schon wieder die Box ansteuern.

Ausruhen konnte sich Soomer auf seiner persönlichen Bestzeit nicht. Den Leon Orgis war noch den berühmten Ticken schneller. 1.25,832 min die neue Bestzeit des Yamaha-Piloten. Doch auch Soomer und Kofler hatten bei Halbzeit noch ein Ticket für die Superpole 2 gebucht. Alle drei Piloten steuerten bei noch sechs zu fahrenden Trainingsminuten die Box an. Auch Schmidt wieder da und setzte zum Endspurt an.

Platz 2 mit einer Zeit von 1.26,124 min ging dann auch gleich an Schmidt, hinter Leon Orgis, der auch vier Minuten vor der Zielflagge noch in der Box war. Soomer war inzwischen wieder auf der Strecke. Schmidt legte mit einer 1.25,841 min nach. 0,009 min fehlten im noch zu Platz 1. Fast hätte es in seiner sechsten Runde geklappt, doch im letzten Abschnitt verlor Schmidt im Kampf um die Bestzeit.

Ergebnis Oschersleben Superpole 1

1. Leon Orgis (D), Yamaha 1.25,832 min

2. Max Schmidt (D), BMW 1.25,841 min

3. Hannes Soomer (EST), BMW 1.26,003. Min

4. Kevin Orgis (D), BMW

5. Maximilian Kofler (A), Yamaha

6. Milan Merckelbagh (NL), BMW

7. Federico Caricasulo (I), Kawasaki

8. Colin Velthuizen (NL), BMW

9. Marco Fetz (D), BMW

10. Oliver König (CZE), Ducati

11. Luca Grünwald (D), BMW

12. Marc Moser (D), Ducati

13. Rob Hartog (NL), Yamaha

14. Sandro Wagner (D), BMW

15. Julius Ilmberger (D), BMW

16. Björn Stuppi (D), BMW