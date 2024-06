Julian Puffe: «Meine Karriere ist noch nicht vorbei»

Wer die IDM Superbike kennt, der kennt auch den Schleizer Julian Puffe. Auch wenn seine Laufbahn nicht immer geschmeidig lief, gibt sich der Superbike-Pilot weiter kämpferisch in Sachen Zukunft.

Schon beim IDM-Auftakt auf dem Sachsenring befand sich Julian Puffe unter den Zuschauern und fand anschließend viel Lob für seine ehemaligen Kollegen. «Das Niveau ist dieses Jahr echt sauhoch», urteilt er. «Es ging schon», so seine Gefühlslage beim Zuschauen. «Ich kenn das ja schon aus dem vorigen Jahr. Ich stand am Hang und habe mir die Rennen angeschaut. Ich laufe jetzt nicht durchs Fahrerlager und mach Promotion für mich. Die Teams sind ja alle voll.»

Auch Puffe zählte lange Jahre zu den Top-Fahrern in der IDM Superbike. Doch manchmal hatte er auch einfach Pech und fiel so das eine oder mal durch den Rost. «Stimmt, aktuell habe ich nichts zum Fahren», stellt er nüchtern klar. Denn auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft konnte er trotz nachgewiesener Erfolge in der Vergangenheit in dieser Saison nicht andocken.

«Doch eins ist klar», zeigt er sich kämpferisch, «ich habe noch nicht offiziell das Ende meiner Laufbahn verkündet. Ich halte mich fit und bin jederzeit einsatzbereit.» Oft ist er mit seinen alten Teamkollegen Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig unterwegs, wie zuletzt in Leipzig beim Radrennen der Neuseen-Classics. Auch Motocross-Training steht regelmäßig auf dem Plan. «Wir haben hier ganz in der Nähe eine Strecke und ich bin da auch Vereinsmitglied», erklärt der Schleizer.

In Schleiz wird Puffe vom 14. bis 16. Juni 2024 wieder selber ins Renngeschehen eingreifen. Er hat sich mit seinem alten Trainingsmotorrad zur IRRC auf dem Schleizer Dreieck angemeldet. Den ersten Funktionscheck hat Puffe bereits vergangene Woche in Oschersleben absolviert. Den Test am Lausitzring für dieses Wochenende hat er aufgrund der miesen Wetteraussichten abgesagt.

«Bei der IRRC in Schleiz war ich schon im letzten Jahr dabei », berichtet Puffe. «Als Gast bekommen ich ja keine Punkte. Mit zwei Kumpels haben wir das Motorrad für dieses Jahr aufgebaut. Letztes Jahr war es ja noch komplett Serie. Unser Team ist klein und entspannt.» Auch auf die IDM-Geschehnisse in Oschersleben wird Puffe sicherlich einen Blick werfen. «Da fahren ja auch meine Kumpels mit, und denen drücke ich die Daumen.»