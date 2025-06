IDM Schleiz: Der Plan am Sonntag

Ab 10.45 Uhr werden alle Rennen im Live-Stream gezeigt. Doch auch für Sonntagsgäste gibt es an der Strecke rund um das Schleizer Dreieck noch genügend Platz. Autogrammstunden am Mittag.

Jan-Ole Jähnig (BMW) holte in der IDM Superbike die Pole-Position und wird es heute bei zwei Rennen sicherlich mit Florian Alt (Honda) und Lukas Tulovic (Ducati) zu tun bekommen. Auch die Jungs der Sportbike und der Supersport sowie die Teilnehmenden der drei Cups sind heute am Start.

Kawasaki-Party

Auf dem Schleizer Dreieck waren in der IDM Superbike Philipp Steinmayr und Martin Vugrinec für das Kawasaki-Team von Oliver Skach dabei. In 14 Tagen geht es für die Mannschaft gleich weiter. «Die Kawasaki Days 2025 sind am 14. und 15. Juni im Technik Museum Speyer zu Gast», so das Team, «und wir werden mit unseren Racebikes am Start sein. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Kawasaki Deutschland erwartet dich ein actiongeladenes Wochenende mit: Motorrad-Stunts und MX-Freestyle-Shows, Steilwandfahrten, Probefahrten mit der aktuellen Kawasaki-Flotte sowie Händler- und Partnermeile mit spannenden Einblicken. Höhepunkt an jedem der beiden Eventtage ist die große Motorrad-Verlosung. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird je ein brandneues Kawasaki-Motorrad unter den Besuchern verlost. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos. Öffnungszeiten: Samstag von 10 – 18 Uhr, Sonntag von 10 – 17 Uhr.

Noch mehr Schleiz

Wer von der Strecke in Thüringen nicht genug bekommen kann, hat in diesem Jahr noch weitere Möglichkeiten für einen Besuch. Noch mehr Infos gibt es in der offiziellen Veranstaltungs-Broschüre.

04. - 06.07.2025 VFV Klassik Grand Prix

02. - 03.08.2025 Jedermann Radrennen

22. - 24.08.2025 Int. Road Racing Championship IRRC

30.08.2025 Classic Love

06. - 07.09.2025 Raceland Festival

14.09.2025 Teilemarkt

11.10.2025 Charity Drift

Der Stream

Heute kann man die IDM auf allen Kanälen verfolgen. Live an der Strecke, beim IDM-Live-Timing von Anbieter Bike-Promotion und im Anschluss ausführlich beim Studium sämtlicher Resultate. Und natürlich in Bild und Ton beim von Radio Viktoria produzierten Stream auf dem IDM YouTube-Kanal. «Tommi Deitenbach kann dieses Wochenende nicht», verrät Produktionsleiter Stephan Kraus, «und damit fehlt uns natürlich auch sein ‚Glücksmobil‘ als Sprecherkabine. Somit werden die Jungs dann aus unserem Büro-Container die Rennen kommentieren. Wir werden wieder sieben Streckenkameras, eine Drahtlos-Kamera sowie Kameras am Podium, in der Sprecherkabine und natürlich unsere Livedrohne einsetzen.»

Die Sendezeiten

10:45 Uhr – Welcome Moderation

10:50 Uhr – IDM SUPERBIKE RACE 1 (race start 11:00 Uhr)

11:40 Uhr – IDM SPORTBIKE RACE 2 (race start 11:50 Uhr)

12:25 Uhr – Kawasaki Ninja ZX-4RR Cup RACE 2 (race start 12:30 Uhr)

13:00 Uhr – IDM Fan Walk

14:00 Uhr – IDM SUPERSPORT RACE 2 (race start 14:10 Uhr)

14:50 Uhr – IDM SUPERBIKE RACE 2 (race start 15:00 Uhr)

15:40 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup RACE 2 (race start 15:45 Uhr)

Das Wetter

In Schleiz kann es am Morgen zeitweise etwas Regen geben bei Werten von 17°C. Später ist es überwiegend dicht bewölkt und die Temperaturen erreichen 23°C. Am Abend fällt in Schleiz vereinzelt etwas Regen und die Werte gehen auf 16 bis 21°C zurück. Nachts ist es bedeckt und die Luft kühlt sich auf 14°C ab. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 28 und 47 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Sonntag, den 01.Juni 2025

09.00 bis 09.45 Uhr Warm-up



10.10 bis 10.40 Uhr R2 Twin Cup

11.00 bis 11.35 Uhr R1 IDM Superbike

11.50 bis 12.20 Uhr R2 IDM Sportbike

12.30 bis 13.00 Uhr R2 ZX-4RR Cup



13.00 bis 14.00 Uhr IDM Fanwalk



14.10 bis 14.45 Uhr R2 IDM Supersport

15.00 bis 15.35 Uhr R2 IDM Superbike

15.45 bis 16.20 Uhr R2 Pro STK 1000