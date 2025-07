IDM News: Von Knockhill über Oschersleben zum Balaton

In der IDM-Sommerpause ist immerhin neben der Rennstrecke was los. Ein IDM-Champion erobert die Insel. Ein Einheimischer gibt den Fremdenführer bei der WorldSBK in Ungarn.

Ilya Mikhalchik gewinnt weiter, Bálint Kovács lädt zu sich nach Hause ein, Oliver Svendsens Team verkündet eine neue Kooperation und neuer Nachwuchs wird gesucht.

Dauerbrenner

Ilya Mikhalchik ist in der Britischen Superstock-Meisterschaft weiterhin auf Titelkurs. Auf dem Knockhill Racing Circuit feierte er unlängst die nächsten Podestplätze. «Interessante Woche in Schottland mit allem, was das Wetter zu bieten hatte», kommentierte er seinen Ausflug. «In Rennen 1 (trocken) war die Wahl der Einstellungen etwas falsch, was das Rennen schwierig machte und ich wurde Dritter. In Rennen 2 (nass) war es ein reines Vergnügen bei nasser Strecke und ich wurde Erster. Danke an MLVA Racing für die großartige Arbeit und besonders an Luis Fuentes für das tolle Motorrad auf einer für mich neuen Strecke und wie immer an meine größte Unterstützerin Milana.» Aktuell liegt Mikhalchik mit 165 Punkten in Führung. Hinter ihm ist Luke Mossey mit 154 Punkte unterwegs. Auf Rang 3 hat Tom Ward 138 Punkte.

Nachwuchs

Ab sofort können sich Nachwuchstalente für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 bewerben. Bei einer Auswahlveranstaltung im Oktober in Spanien werden acht bis zehn Fahrer eingeladen, an der Cup-Saison 2026 teilzunehmen. 2026 geht der Red Bull MotoGP Rookies Cup in seine 20. Saison. Die beliebte Nachwuchsrennserie war schon für viele Rennfahrer das Sprungbrett für eine Karriere in der Motorrad-Weltmeisterschaft. MotoGP-Pilot Johann Zarco gewann 2007 den allerersten Rookies Cup, 2015 und 2016 wurde er Moto2-Weltmeister. In der Saison 2025 konnte der Franzose in der Königsklasse seinen Heim-Grand-Prix in Le Mans gewinnen. MotoGP-Weltmeister Jorge Martin konnte 2014 den Red Bull Rookies Cup gewinnen, 2020 hieß der Gesamtsieger Pedro Acosta. Ab sofort können sich Talente auf der ganzen Welt für die nächstjährige Ausgabe bewerben. In der offiziellen Ausschreibung heißt es, dass neben Straßenrennfahrern auch Motocross-, Speedway-, Enduro-, Supermotard- und sogar Trial-Fahrer eingeladen sind, ihre Bewerbung abzugeben. Vorherige Rennerfahrung ist kein Muss, wenngleich Vorerfahrung von Vorteil ist, um zur Auswahlveranstaltung eingeladen zu werden. Jedoch müssen Bewerber zwischen 14 und 18 Jahre alt sein.Die Auswahlveranstaltung findet vom 7. bis 9. Oktober im Süden Spaniens statt. Alle Infos gibt es auf der Rookies-Cup-Webseite.

Trennung

Einer weniger ist es in der IDM Supersport. Nicht mehr dabei ist Kilian Holzer. Der Österreicher und das Team Eder Racing gehen getrennte Wege.

Do-it-yourself

Wer Lust hat, seinen privaten PKW um eine Rennstrecke zu jagen, kann dies in der Motorsport Arena Oschersleben tun. Die Touristenfahrten in der Motorsport Arena Oschersleben bieten die Möglichkeit, das eigene Fahrzeug auf Herz und Nieren zu testen, in sicherem Umfeld, ganz legal und abseits des öffentlichen Straßenverkehrs. «Ob Sportwagen, Kompaktklasse oder Youngtimer (keine E-Fahrzeuge) - bei uns zählt die Leidenschaft fürs Fahren, nicht die PS-Zahl», versichern die Organisatoren. «Es gelten dabei klare Regeln. Bei den Touristenfahrten geht es um den Fahrspaß, nicht um das Erzielen von Höchstgeschwindigkeiten oder Bestzeiten, eine Zeitnahme ist untersagt. Kein Rennen, auf eigene Verantwortung und mit gegenseitiger Rücksichtnahme.» Termine 2025: Mittwoch, 13. August 2025 (18:30 Uhr – 20:30 Uhr), Mittwoch, 03. September 2025 (18:30 Uhr – 20:30 Uhr), Mittwoch, 15. Oktober 2025 (17:00 Uhr – 19:00 Uhr). Teilnahmegebühr: 25 € pro Turn (Early Bird – bis eine Woche vor dem Termin) oder 30 € pro Turn (bei Anmeldung vor Ort). Alle Infos bei der Motorsport Arena.

Zusammenarbeit

Das Triumph Germany Racing Team, aktiv in der IDM Sportbike-Klasse mit den Fahrern Oliver Svendsen und Anton Södergren, erhält ab sofort logistische und technische Unterstützung vom ERC Team. «Die Zusammenarbeit zielt darauf ab», heißt es in der offiziellen Mitteilung, «die sportliche Leistungsfähigkeit des Teams weiter zu stärken und eine nachhaltige Entwicklung im professionellen Motorradsport zu fördern. Mit dem Einstieg der Motorsport-Marke ERC wird Triumph Germany Racing in Schlüsselbereichen wie Logistik, Technik und Struktur professionell aufgestellt. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung des Teams dar, das die Meisterschaft anführt. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Effizienz und

Nachwuchsförderung steht die neue Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg im Motorsport. Gemeinsam sollen neue Maßstäbe gesetzt und die Basis für langfristige Erfolge geschaffen werden – auf nationaler wie internationaler Bühne.»

Einladung

Am übernächsten Wochenende ist die WorldSBK in Ungarn zu Gast. «Ich habe fantastische Neuigkeiten zum Heimrennen», verkündet jetzt der ungarische IDM Superbike-Pilot Bálint Kovács. «Wir können den Sonntag gemeinsam beim Superbike World Championship-Rennen in Ungarn genießen. Wir treffen uns am Sonntagmorgen am Eingang, jeder bekommt sein Fan-T-Shirt und wir nehmen über dem Paddock unsere Plätze im Sektor C ein. Von dort aus können wir gemeinsam die Rennen verfolgen. In der Pause besuchen wir gemeinsam die Teams im Paddock, wo ihr Autogramme sammeln und Fotos mit den größten Stars machen könnt. Außerdem haben wir eine Überraschung für euch. Ich werde dafür sorgen, dass alle, die mit uns kommen, nach den Rennen mit unvergesslichen Erlebnissen nach Hause zurückkehren.» Die Teilnahmegebühr für den Sektor C und das Fahrerlager Paddock beträgt 90 Euro pro Person und beinhaltet das gemeinsame Programm und ein Geschenk-T-Shirt. «Das Angebot ist begrenzt», erklärt Kovács, «daher können wir nur den ersten 50 Anmeldungen dieses exklusive. Erlebnis garantieren.» Anmelden kann man sich unter Kovács Originalbeitrag bei Facebook in den Kommentaren.