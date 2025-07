IDM News: Eleanor, Frei-Tickets und eine Trennung

In Schleiz gibt es eine Verfolgungsjagd, in Hockenheim kann man sich fürs Finale warmfahren und für Assen kann man Tickets gewinnen oder VIP-Pakete erwerben. Ein Supersportler ist vorerst raus.

Die IDM hat aktuell Sommerpause. Dennoch wirft der nächste IDM-Lauf in Assen schon seine Schatten voraus. Bei Melvin van der Voort lief es zuletzt nur mittelprächtig und in Schleiz kommt Hollywood-Feeling auf.

BMW in Assen

Noch hat die IDM Pause. Zeit genug, sich auf das kommende Rennen Mitte August in Assen vorzubereiten. Die GS YUASA Battery Germany GmbH lädt Interessierte nun zu einer Extra-Tour ein. «Gewinne ein exklusives IDM-Erlebnis mit GERT56 und Toni Finsterbusch und Jan-Ole Jähnig», heißt es im Gewinnspiel. «Du willst Rennsport hautnah erleben? Dann aufgepasst: Gewinne zwei Tickets für das IDM Superbike Rennen am 16. August auf dem TT Circuit Assen in den Niederlanden.» Das ist dabei: Eintritt, Essen & Getränke, Boxenführung mit dem Team GERT56, Meet & Greet mit Toni & Jan-Ole inkl. Autogrammen. «So machst du mit», erklären die Macher in den sozialen Medien. «Folge GS YUASA Battery Germany GmbH & Gert56. Like den Beitrag. Markiere deinen Racing-Buddy in den Kommentaren.» Teilnahmeschluss: 8. August, 23.59 Uhr.

Action in Hockenheim

Bis zum IDM-Finale dauert es noch, das steht erst Ende September im Kalender. Doch auch schon vorher wird auf dem Hockenheimring Gas gegeben. Der Deutsche Langstrecken Cup DLC ist erneut zu Gast im Badischen. «Weiter gehts mit dem dritten Lauf», so der Plan der Cup-Organisation, «wieder auf dem Hockenheimring.» Am 17. August 2025. Optional gibt es vorher ein Training bei Speer Racing.» Anmeldung und Infos zum DLC-Lauf gibt es direkt beim Veranstalter.

Goodie-Bag beim Rennen

«Wollten Sie schon immer einmal Motorsport hautnah erleben», fragt aktuell der IDM Supersport-Pilot Luca de Vleeschauwer. «Jetzt haben Sie die Chance dazu. Begleiten Sie mich zu einem meiner IDM-Rennen auf dem TT Circuit Assen (16.–17. August) oder dem legendären Nürburgring (6.–7. September) und genießen Sie das Rennwochenende mit unserem VIP-Paket wie ein echter Insider. Im Paket inklusive ist der Wochenend-Eintritt zur Rennstrecke, ein offizielles Merchandise-T-Shirt und Mittagessen am Samstag und Sonntag sowie Kaffee/Getränk gemeinsam mit dem Team. Dazu gibt es einen Blick hinter die Kulissen des Teams/Paddock-Tour und ein Goodie-Bag voller Überraschungen. Möchten Sie Teil dieses unvergesslichen Motorsport-Wochenendes sein? Schicken Sie mir eine Nachricht für weitere Informationen und um Ihren Platz zu reservieren, die Plätze sind begrenzt. Wir sehen uns im Fahrerlager.»

Sturz in Oschersleben

So hatte sich Melvin van der Voort seine Rückkehr in die IDM Supersport nicht vorgestellt. Doch aktuelle spielt der ehemalige IDM-Champion eher die zweite Geige in der hart umkämpften Klasse. Ein heftiger Abflug beim letzten IDM-Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben gab dem Niederländer nun den Rest, zumindest finanziell. Melvin van der Voort hat nach reiflicher Überlegung beschlossen, seine Zusammenarbeit mit dem Track & Trades Wixx Racing Team mit sofortiger Wirkung zu beenden. «Diese Entscheidung wurde nach einer intensiven Zeit getroffen, in der unter anderem der schwere Sturz beim letzten Rennen in Oschersleben einen Wendepunkt darstellte», so seine Erklärung. «Die Folgen dieser Entscheidung haben dazu geführt, dass es finanziell nicht möglich ist, die IDM-Saison in verantwortungsvoller Weise fortzusetzen.»

Eleanor in Schleiz

Auf dem Schleizer Dreieck wird am 6. und 7. September ein neues Kapitel in der Geschichte der Rennstrecke aufgeschlagen. Robert Redlich und Steffen Walther rufen ein Motorsport-Festival ins Leben, wie es bislang noch nicht stattgefunden hat. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Kürzlich weilte die Firma ChromCars aus Jena mit ihrem Mustang ‚Eleanor‘ an der Rennstrecke, die gleichzeitig auch Aussteller bei der Veranstaltung sein wird. «Unser Ziel ist es, einen Imagefilm zu erstellen, um auf den Social-Media-Plattformen das Festival zu bewerben», sagte Robert Redlich.

Der Ford zählt weltweit zu den wertvollsten Film-Autos und stand im Mittelpunkt des Hollywood-Kinofilms ‚Nur noch 60 Sekunden‘. Der Wagen hat sich seinen Platz in der Filmgeschichte und in den Herzen der Fans durch spektakuläre Verfolgungsjagden sowie andere, unvergessliche Szenen verdient. Das Auto ist inzwischen eine Legende geworden. Der Filmklassiker mit Nicolas Cage und Angelina Jolie in den Hauptrollen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. «Die Eleanor wird einer der Höhepunkte des Events sein. Besonders freuen dürfen sich die Besucher auf die große Verfolgungsjagd im Film, die wir an diesem Wochenende noch einmal nachstellen werden», sagt Johannes Hahne. Das PS-Monster wird mit circa 500 Pferdestärken angetrieben und ist seit 2017 im Besitz der Jenenser Firma. Eine Lachgaseinspritzung verleiht dem Auto zusätzliche Power. (Quelle: Jan Müller)