IDM Hockenheim: Der Plan am Sonntag

Für Fans und Fahrer bietet sich am Sonntag die letzte Chance des Jahres, Rennsport zu genießen und Punkte zu sammeln. Spannend wird der Kampf um den Superbike-Titel. Auch neben der Rennstrecke ist mächtig was los.

Das Wetter passt für die letzten Rennen der IDM Saison 2025. Es gibt noch Titel zu holen und Meisterschaften zu gewinnen. Aber auch zu verlieren. Fast alle Rennen werden im IDM-Live-Stream übertragen.

Der Rückblick

Beim Blick in die Resultate aus dem Vorjahr erscheint Ilya Mikhalchik mit einer Zeit von 1.26,289 min auf der Pole Position. Hinter ihm nahmen Florian Alt und Jan-Ole Jähnig statt. Im ersten Rennen war Alt erfolgreich und landete 0,096 Sekunden vor Jähnig im Ziel. Rang 3 ging an Mikhalchik. In Rennen 2 holte sich Ilya Mikhalchik den Sieg vor Jan-Ole Jähnig und Patrick Hobelsberger.

Noch mehr Hockenheimring

Wer gern noch einmal wiederkommen möchte an den Hockenheimring, hat in diesem Jahr noch einige Gelegenheiten dazu. Wenige Tage nach dem IDM-Finale beginnen die Aufbauarbeiten für das DTM-Finale. Die Party geht weiter.



29.09.2025 Motorradtraining 09:00 Uhr - 17:00 Uhr

29.09.2025 Fahrtraining 17:00 Uhr - 20:00 Uhr

30.09.2025 Trackday 09:00 Uhr - 18:00 Uhr

01.10.2025 Aufbau DTM Finale

03. bis 05.10.2025 DTM Finale

06.10.2025 Abbau DTM Finale

08.10.2025 After Work Trackday 17:00 Uhr - 19:00 Uhr

09.10.2025 Renntaxi 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

11. und 12.10.2025 ADAC Racing Weekend

16.10.2025 Porsche – PEC meets GP Kurs Hockenheimring

17. bis 19.10.2025 e4 TESTIVAL

20.10.2025 Touristenfahrten "Full Day Edition"

25. und 26.10.2025 Freies Driften

31.10.2025 Race'n'Roll

15.11.2025 DSK-Hardy-Michel Freies Fahren

Der Stream

Am Mikro in Hockenheim sind beim IDM-Live-Stream Danijel Peric, Anabela ‚Chicki‘ Turina sowie Lukas Gajewski und erstmals Luca Grünwald als Experte für die Produktionsfirma Radio Viktoria am Start. Für die Strecke wird Marvin Eckert kommentieren. «Das Wetter hat uns Anfang der Woche ein wenig Sorgen gemacht», verriet Produktionsleiter Stephan Kraus im Vorfeld. «Aber jetzt schaut es ja so aus, als würden die Starkregenfälle durch sein.» Zusätzlich kann man sich noch mit dem kostenlosen Live-Timing von Bike-Promotion vergnügen oder im Anschluss mit den offiziellen Resultaten.

Der Sendeplan

11:45 Uhr – Welcome Moderation

11:50 Uhr – IDM SUPERBIKE RACE 1 (race start 12:00 Uhr)

12:40 Uhr – IDM SUPERSPORT RACE 2 (race start 12:50 Uhr)

13:30 Uhr – IDM Fan Walk

14:30 Uhr – IDM SPORTBIKE RACE 2 (race start 14:40 Uhr)

15:20 Uhr – IDM SUPERBIKE RACE 2 (race start 15:30 Uhr)

16:10 Uhr – Pro Superstock 1000 RACE 1 (race start 16:15 Uhr)

16:55 Uhr – Twin Cup RACE 1 (race start 17:00 Uhr)

Das Wetter

In Hockenheim überwiegt morgens dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Temperaturen von 8°C. Darüber hinaus zeigt sich am Nachmittag und am Abend die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad. Nachts überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Werten von 11°C. Mit Böen zwischen 5 und 10 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan für Sonntag, den 28.09.2025

09.00 bis 09.25 Uhr Q2 ADAC JC



09.30 bis 10.10 Uhr Warm-up



10.30 bis 11.05 Uhr R2 WBB Challenge

11.10 bis 11.45 Uhr R2 ADAC JC

12.00 bis 12.35 Uhr R1 IDM Superbike

12.50 bis 13.25 Uhr R2 IDM Supersport

13.30 bis 14.15 Uhr IDM Fan-Walk

14.40 bis 15.15 Uhr R2 IDM Sportbike

15.30 bis 16.05 Uhr R2 IDM Superbike

16.15 bis 16.50 Uhr R2 Pro STK 1000

17.00 bis 17.30 Uhr R2 Twin Cup