IDM Hockenheim: Der Plan am Sonntag
Der Sonntag in Hockenheim
Das Wetter passt für die letzten Rennen der IDM Saison 2025. Es gibt noch Titel zu holen und Meisterschaften zu gewinnen. Aber auch zu verlieren. Fast alle Rennen werden im IDM-Live-Stream übertragen.
Der Rückblick
Beim Blick in die Resultate aus dem Vorjahr erscheint Ilya Mikhalchik mit einer Zeit von 1.26,289 min auf der Pole Position. Hinter ihm nahmen Florian Alt und Jan-Ole Jähnig statt. Im ersten Rennen war Alt erfolgreich und landete 0,096 Sekunden vor Jähnig im Ziel. Rang 3 ging an Mikhalchik. In Rennen 2 holte sich Ilya Mikhalchik den Sieg vor Jan-Ole Jähnig und Patrick Hobelsberger.
Noch mehr Hockenheimring
Wer gern noch einmal wiederkommen möchte an den Hockenheimring, hat in diesem Jahr noch einige Gelegenheiten dazu. Wenige Tage nach dem IDM-Finale beginnen die Aufbauarbeiten für das DTM-Finale. Die Party geht weiter.
29.09.2025 Motorradtraining 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
29.09.2025 Fahrtraining 17:00 Uhr - 20:00 Uhr
30.09.2025 Trackday 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
01.10.2025 Aufbau DTM Finale
03. bis 05.10.2025 DTM Finale
06.10.2025 Abbau DTM Finale
08.10.2025 After Work Trackday 17:00 Uhr - 19:00 Uhr
09.10.2025 Renntaxi 13:00 Uhr - 17:00 Uhr
11. und 12.10.2025 ADAC Racing Weekend
16.10.2025 Porsche – PEC meets GP Kurs Hockenheimring
17. bis 19.10.2025 e4 TESTIVAL
20.10.2025 Touristenfahrten "Full Day Edition"
25. und 26.10.2025 Freies Driften
31.10.2025 Race'n'Roll
15.11.2025 DSK-Hardy-Michel Freies Fahren
Der Stream
Am Mikro in Hockenheim sind beim IDM-Live-Stream Danijel Peric, Anabela ‚Chicki‘ Turina sowie Lukas Gajewski und erstmals Luca Grünwald als Experte für die Produktionsfirma Radio Viktoria am Start. Für die Strecke wird Marvin Eckert kommentieren. «Das Wetter hat uns Anfang der Woche ein wenig Sorgen gemacht», verriet Produktionsleiter Stephan Kraus im Vorfeld. «Aber jetzt schaut es ja so aus, als würden die Starkregenfälle durch sein.» Zusätzlich kann man sich noch mit dem kostenlosen Live-Timing von Bike-Promotion vergnügen oder im Anschluss mit den offiziellen Resultaten.
Der Sendeplan
11:45 Uhr – Welcome Moderation
11:50 Uhr – IDM SUPERBIKE RACE 1 (race start 12:00 Uhr)
12:40 Uhr – IDM SUPERSPORT RACE 2 (race start 12:50 Uhr)
13:30 Uhr – IDM Fan Walk
14:30 Uhr – IDM SPORTBIKE RACE 2 (race start 14:40 Uhr)
15:20 Uhr – IDM SUPERBIKE RACE 2 (race start 15:30 Uhr)
16:10 Uhr – Pro Superstock 1000 RACE 1 (race start 16:15 Uhr)
16:55 Uhr – Twin Cup RACE 1 (race start 17:00 Uhr)
Das Wetter
In Hockenheim überwiegt morgens dichte Bewölkung aber es bleibt trocken bei Temperaturen von 8°C. Darüber hinaus zeigt sich am Nachmittag und am Abend die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad. Nachts überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Werten von 11°C. Mit Böen zwischen 5 und 10 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wetter.com)
Der Zeitplan für Sonntag, den 28.09.2025
09.00 bis 09.25 Uhr Q2 ADAC JC
09.30 bis 10.10 Uhr Warm-up
10.30 bis 11.05 Uhr R2 WBB Challenge
11.10 bis 11.45 Uhr R2 ADAC JC
12.00 bis 12.35 Uhr R1 IDM Superbike
12.50 bis 13.25 Uhr R2 IDM Supersport
13.30 bis 14.15 Uhr IDM Fan-Walk
14.40 bis 15.15 Uhr R2 IDM Sportbike
15.30 bis 16.05 Uhr R2 IDM Superbike
16.15 bis 16.50 Uhr R2 Pro STK 1000
17.00 bis 17.30 Uhr R2 Twin Cup