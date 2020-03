Bastien Mackels: «Erst müssen wir das Virus besiegen» Von Esther Babel

IDM Superbike © Mackels Home Office des Belgiers

Der IDM Superbike-Pilot vom Team Bayer Bikerbox steht wie seine Kollegen in den Startlöchern für die Saison 2020. Doch auch der Belgier übt sich in der Corona-Krise in Geduld.