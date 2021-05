Alt und Mikhalchik lassen IDM Most sausen

Laut Teamchef Benny Wilbers hat man sich mit der Mannschaft von Werner Daemen verständigt. In einem Facebook-Post erklärt er, dass die beiden IDM-Titelkandidaten zur EWC nach Le Mans reisen und Most streichen.

In zwei Wochen startet die IDM in die Saison 2021. Für die geplanten Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben stehen die Ampeln auf Grün. Für Florian Alt vom Wilbers-BMW-Racing-Team beginnt vom 21. bis 23. Mai damit auch der Titelkampf in der IDM Superbike 1000. Theoretisch ist dabei jeder einzelne Meisterschaftspunkt für Alt wichtig. Trotzdem wird der 24-jährige schon bei der darauffolgenden Veranstaltung im tschechischen Most fehlen und stattdessen am 24h-Rennen von Le Mans teilnehmen. Der zur Langstrecken-Weltmeisterschaft zählende Klassiker wird ebenfalls am dritten Juni-Wochenende ausgetragen.

Durch die Terminkollision des kürzlich verschobenen Le Mans-Events mit der IDM in Most ist das Wilbers-BMW-Racing-Team in die Zwickmühle geraten. Florian Alt ist für beide Serien gesetzt. Wo aber soll er nun fahren? Teamchef Benny Wilbers hat dafür eine pragmatische Lösung gefunden. Er sagt: «Hinter der Veranstaltung in Most steht ein großes Fragezeichen. Tschechien ist momentan als Risikogebiet eingestuft und es besteht eine Reisewarnung. Le Mans ist als Zielort für uns die sicherere Variante und Florian Alt wird in Frankreich starten.»

Wilbers hat sich nach eigener Aussage vor der Entscheidung mit Werner Daemen, dem Teamchef des EGS-alpha-Van Zon-BMW-Teams, verständigt. Auch der Belgier wird mit Ilya Mikhalchik seinen IDM Superbike-Titelkandidaten in den 24h-Kampf schicken. Wilbers und Daemen planen für die Zukunft eine engere Zusammenarbeit in der Endurance-WM. An den Details wird bereits gefeilt, verrät Wilbers noch.

«Natürlich riskieren wir mit dem Deal unsere Titelchancen im IDM-Titelkampf», weiß Wilbers, «und es tut uns auch für die Konkurrenz leid, in Most zwei Spitzenfahrer aus der Königsklasse zu nehmen, aber als Teams fehlen wir nicht völlig. Für Wilbers-BMW-Racing wird auf jeden Fall Nachwuchsmann Marco Fetz am Start sein. Sollte die Veranstaltung in Tschechien wegen der COVID-19-Situation abgesagt werden, löst sich alles in Luft auf. Ansonsten kämpfen Alt und Mikhalchik später unter gleichen Bedingungen weiter um die IDM Superbike 1000-Krone.»