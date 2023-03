BMW-Piloten gut gerüstet für die IDM Superbike 2023

Das Team BCC-alpha-Van Zon-BMW war in der aktuellen IDM-Konstellation erstmals gemeinsam unterwegs. Obwohl es noch zu tun gibt, freuen sich alle auf den IDM-Auftakt am Sachsenring.

Ilya Mikhalchik, Kamil Krzemien, Philipp Steinmayr, Bálint Kovács und Max Schmidt greifen in diesem Jahr im Team um Werner Daemen und Andy Gerlich an. Bei den Testfahrten im spanischen Cartagena überzeugte Mikhalchik gleich mit einer Top-Zeit von 1:32,8 min. Auch seine Kollegen ließen sich nicht lumpen und kassierte ein Lob von der Chefetage. Max Schmidt wird noch weitere Testrunden in Andalusien drehen, während es für den Rest seiner Kollegen in der kommenden Woche mit dem Pre-Test für die 24-Stunden von Le Mans weitergeht.

Kamil Krzemien

«Der Test war gut. Ich war echt happy zurück bei meinem Team und zurück auf meiner BMW zu sein. Der Test war für mich auch deswegen so wichtig, weil ich für diese Saison einen neuen Crew-Chief und neue Mechaniker habe. Wir haben ein wenig Zeit gebraucht, um unsere Balance und das gegenseitige Vertrauen zu finden, aber ich bin echt froh, sie zu haben. Wir hatten ein paar Probleme ein gutes Set-up hinzubekommen. Wir haben ja auch eine neue Elektronik, mit der ich noch lernen muss umzugehen und klarzukommen. Im Ganzen betrachtet war mein Test hart und nicht ganz perfekt. Auch weil er mit einem kleinen Sturz endete, für den ich mich bei meinem Team entschuldigen möchte. Dennoch haben wir eine Menge nützlicher Daten gesammelt, auch wenn ich mit meiner Pace noch nicht da bin, wo ich beim ersten Rennen sein will.»

Philipp Steinmayr

«Ja, ist ganz gut gelaufen. Das Team ist organisiert, professionell und alle waren sehr nett. Das Motorrad war schon ein ordentlicher Umstieg, aber schon von der ersten Runde an kann man das Potential erkennen. Für mich ging‘s in erster Linie darum, mich an die BMW zu gewöhnen und einige Dinge auszuprobieren, um das Motorrad besser zu verstehen. Es ist super, von erfahrenen Leuten umgeben zu sein und ich freu mich schon sehr, wenn‘s am Sachsenring losgeht.»

Max Schmidt

«Für mich war es ein super Test! Ich konnte mich nach dem langen Winter sehr schnell eingewöhnen, sowohl im Team als auch auf dem Bike. Die BMW lässt sich wirklich gut fahren und wir konnten schon ein paar gute Daten sammeln. Allgemein ist die Pace im Team sehr hoch, das freut mich.»

Bálint Kovács

«Es war das erste Mal, dass ich mit dem Team und auch mit einer BMW gefahren bin, aber ich kann sagen, dass ich mich schnell angepasst habe. Ich kann verstehen, warum diese Jungs in den Rennen immer um die Meisterschaft sind. Es ist eine Ehre, ein Teil von ihnen zu sein. Insgesamt haben wir gute Fortschritte gemacht, indem wir ein gutes Basis-Setup für das Motorrad gefunden haben, und ich konnte auch einige ziemlich starke Runden in Cartagena drehen. Ich kann es kaum erwarten, dass die IDM am Sachsenring beginnt.»