IDM Superbike: Eligible-List und Preise 2025

Seit diesem Jahr werden den Herstellern Yamaha, Honda und Kawasaki zusätzliche Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit erlaubt. BMW und Ducati müssen 2025 bleiben, wie sie sind.

Die IDM-Verantwortlichen haben neben dem fixen Reglement für die IDM Superbike eine Liste mit Zusatzerklärungen ins Leben gerufen. Aktuell gilt die Version V2. Neben den Konzessionsteilen für Yamaha, Honda und Kawasaki gibt es auch Listen mit Preisdeckeln und erlaubten Herstellern. Zungenbrecherisch auch Eligibel-List genannt.

Die Preisdeckel

DMSB-genehmigte externe ECU-Module für Zündung und/oder Kraftstoffeinspritzung für die Klasse Superbike. Der komplette Einzelhandelspreis (einschließlich Software und Tuninggeräte) darf nicht höher sein als € 1000,- (zuzüglich MwSt.).

DMSB-genehmigte aktive Steuer-/Rechnereinheiten für die Klasse Superbike. Der maximale Gesamtpreis aktiver Steuer-/Rechnereinheiten wie zum Beispiel Lambda-Treibermodule, Schnellschalter und analog zu CAN beträgt € 750 (zuzüglich MwSt.).

DMSB-genehmigte Datalogger ‚Superstock 1000‘ die die Klasse Superbike. Der Einzelhandelspreis der Einheit (Hardware + Software, ohne Sensoren und Kabelbaum) darf € 3000 (zuzüglich MwSt.) nicht überschreiten, wenn es sich um ein Einzelgerät handelt.

DMSB-genehmigte Gabeln und Gabelbrücken für die Klasse Superbike. Der Einzelhandelspreis des Gabelsystems eines Serienpartners darf € 5500,- in DE (zuzüglich MwSt.) nicht überschreiten. Der Einzelhandelspreis der Gabelbrücken eines Serienpartners darf € 1750,- in DE (zuzüglich MwSt.) nicht überschreiten. Ausnahme: siehe Concessionparts.

DMSB-genehmigte vordere Hauptbremszylinder für die Klasse Superbike. Der offizielle Einzelhandelspreis des vorderen Hauptbremszylinders darf nicht höher sein als 499,- € (zuzüglich MwSt). Der offizielle Einzelhandelspreis des vorderen Bremssattelpaares darf 1500,-€ zzgl. Mwst nicht übersteigen. Ausnahme: siehe Concessionparts.

DMSB-genehmigte Motor- und Hebelschutz-Teile für die Klassen IDM Superbike, Supersport und Sportbike. Alle FIM-genehmigten Motor- und Hebelschützer. Alle Protektoren der Firma Ilmberger Carbon.

Konzessionsteile 3-2-1

Honda hat als Vizemeister eine Option zur Verfügung. Gabelbrücken inklusive Offset sind frei wählbar und dürfen netto maximal 1750 Euro (VK in Deutschland) kosten. Dabei haben sollte man stets den Herstellernachweis griffbereit haben.

Yamaha-Piloten haben drei Optionen, von denen sie zwei einsetzen dürfen.

1. Bremssättel vorn bis 3.500 Euro (VK netto DE). Bremssattel hinten bis 500 Euro (VK netto DE)

2. Zylinderkopfbearbeitung inklusive Nockenwellen, Federn, Teller, Keile frei, oder GYT Zylinderkopf.

3. Gabelbrücken inklusive Offset frei, max.1750 Euro (VK netto DE). Den Herstellernachweis sollte man dabeihaben.

Kawasaki darf alle drei der drei angebotenen Optionen einsetzen.

1. Gabelbrücke inklusive Offset frei, maximal 1750 Euro (VK netto DE) plus Herstellernachweis.

2. Schwinge inklusive Achsen und Bremsaufnahme frei, in Verbindung mit Bremssattel bis 500 Euro (VK netto DE)

3. Keine Begrenzung Stückzahlen der Sensoren der Kit Elektronik.

BWM und Ducati müssen bleiben, wie sie sind. Bei zu starkem Performanceanstieg können Concessionparts wieder aberkannt werden. Wie genau ein starker Performanceanstieg aussieht, steht in dieser Aufzählung nicht.