Soomer rettet IDM Superbike-Führung nur knapp

Mit einem Punkt mehr als sein direkter Verfolger Lukas Tulovic konnte der BMW-Pilot Hannes Soomer das zweite IDM-Wochenende am Schleizer Dreieck beenden. Doch der Druck von hinten steigt.

Hannes Soomer vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW war nach dem erfolgreichen Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben als Führender der Gesamtwertung nach Schleiz gereist und hatte wie auch Kollegen und Konkurrenten in der Vorwoche auf der Naturrennstrecke noch einige Testrunden gedreht. Die guten Vorbereitungen machten den Esten noch eine Runde entspannter also sonst.

Auf dem Podest landete Soomer an diesem Wochenende nicht, doch mit seinen zwei vierten Plätzen punktete er solide und durfte die Rennstrecke auch als Meisterschafts-Führender wieder verlassen. Wenn auch nur mit einem überschaubaren Punkt vor Verfolger Lukas Tulovic.

«Das erste Rennen war fünf Runden zu lang und das zweite fünf Runden zu kurz«, lautete Soomers Fazit. Es hatte kurz vor dem Start in Lauf 1 geregnet und die Strecke war größtenteils nass. Doch neben den Pfützen gab es auch Stellen, an denen der Asphalt bereits abtrocknete. Soomer blieb cool und entschied sich, das Rennen auf Regenreifen anzugehen. Bis zu den letzten Runden konnte er die Führung halten. Doch dann schlug auf zunehmend trockenem Asphalt die Stunde der Piloten, die Slicks gewählt hatten. Drei Mitstreitern musste Soomer im Ziel den Vortritt lassen. Durch seine gute Vorarbeit rettete er auf seinen profilierten Reifen noch den vierten Rang über die Distanz. «Ab der dritten Runde hatte ich kapiert, wie das Rennen laufen würde», sagt Soomer, «Meter um Meter trocknete die Strecke zusehends ab. Ich wusste was kommt.»

Im zweiten Lauf kämpfte der BMW-Pilot rundenlang mit Marken-Kollege Jan-Ole Jähnig um den dritten Platz. Einen Weg vorbei am Trainingsschnellsten fand Soomer aber nicht. «Ich hätte noch ein paar Runden gebraucht», so sein Fazit. «In den letzten zwei Runden habe ich es zwei Mal probiert. Meine Rundenzeiten waren okay, aber im Zweikampf tue ich mich anfangs nicht so leicht. Aber das Ergebnis aus beiden Rennen geht okay.»

Statt Erholung hieß es für den Esten gleich wieder Kofferpacken und Abreise in Richtung Spa, wo er mit IDM-Teamkollege Leandro Mercado und dem ehemaligen IDM Superbike-Piloten Jan Bühn in die Vorbereitungen zum Langstrecken-WM-Lauf einsteigt.

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 4 von 14 Rennen

1. 71 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

2. 70 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

3. 58 Punkte Florian Alt (D/Honda)

4. 52 Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 49 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

6. 40 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

7. 34 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

8. 25 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

9. 24 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

10. 24 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

11. 20 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

12. 18 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

13. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

14. 17 Punkte Soma Görbe (HU/BMW)

15. 15 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

16. 7 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

17. 7 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

18. 4 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 3 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

20. 2 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)