IDM Schleiz: Florian Alt (Honda) pokert sich auf P1

Das erste Rennen der IDM Superbike war nichts für schwache Nerven. Am Ende war das Glück mit den Mutigen, die sich auf dem regennassen Dreieck mit Slicks auf die Strecke gewagt hatten. Regen-Soomer auf P4.

«In der Seng ist es so nass, dass es gefährlich wäre mit Slicks», so die Meinung von Florian Alt kurz vor dem Start ins erste Rennen der IDM Superbike. Es hatte kurz vor dem Start geregnet und die Strecke war nass. Doch Alt war sich auch sicher, würde man zehn Minuten warten, könnten alle auf Slicks fahren. Soomer hielt dagegen und sagte, zehn Minuten ändern nichts. Vor allem waren die Zocker in Sachen Reifenwahl gefragt. Die Rennleitung ordnete zwei Aufwärmrunde an und verkürzte das Rennen

Auf der Start-Ziel-Geraden zeigte sich bereits der erste trockene Streife, doch auf dem Rest der Strecke war noch einiges an Gischt zu sehen. Und die Sonne tauchte ebenfalls auf. Heikle Voraussetzungen für ein in Sachen Sicherheit nicht ganz ungefährlichen Strecke. Einige bogen in die Boxengasse ab und beim Team GERT56 zog man beim Polesetter Jan-Ole Jähnig Slicks auf. Auch Alt, Leandro Mercado, Lukas Tulovic und Lorenzo Zanetti wagten sich auf Slicks los. Und mussten entsprechend von hinten los.

Die Führung eroberten sich die Herren auf den Regenreifen unter der Leitung von Hannes Soomer, gefolgt von Toni Finsterbusch und Leon Orgis. Die Slick-Abteilung quälte sich am Ende des Feldes rum. Noch. Nach drei Runden ging vorne bereits die Suche nach den nassen Stellen auf der Strecke los, im hinteren Feld bemühte man sich dagegen tatkräftig, um die nassen Stellen herumzuzirkeln. Kawasaki-Pilot Philipp Steinmayr war bei dem ganzen Durcheinander in der Box geblieben.

Soomer und Finsterbusch führten im Kollektiv die Regenreifen-Abteilung an, die Slick-Wertung führte Alt an, gefolgt von Zanetti, Mercado, Tulovic, Twan Smits und Jähnig als Schlusslicht. Kevin Orgis auf Rang 3 hatte abreissen lassen und geriet unter Druck des BMW-Duos Milan Merckelbagh und Bálint Kovács.

Bei Halbzeit übernahm Finsterbusch die Regie an der Spitze. Alt war in Runde 8 in den Top Ten angekommen, 31 Sekunden hinter der Spitze. Tulovic auf Rang 13 mit 37 Sekunden Rückstand. Ab der achten Runde war Alt gut sechs Sekunden schneller als die Spitze. Finsterbusch war mit einer 1.36 min unterwegs, Alt mit einer 1.29 min. Auch Mercado und Tulovic fassten sich ein Herz und drehten kräftiger am Gasgriff. Wobei der trockene Streifen an manchen Stellen nur eine Hand breit war. Nichts für schwache Nerven.

Fünf Runden vor Schluss hatte Alt nicht lange gefackelt und war auf Platz 3 angekommen und die Jagd auf den Sieg war definitiv eröffnet. 6,9 Sekunden waren noch abzuarbeiten. Finsterbusch war der Erste, der dran glauben musste. Bei noch vier zu fahrende Runden hieß der neue Führende Florian Alt, von hinten rauschten Tulovic, Mercado und Zanetti heran. Die Zeit für Regenreifen war eindeutig vorbei. Alt machte sein Ding und war vorne entschwunden. Zanettis Poker war nicht aufgegangen, der Italiener stürzte und landete mit einer arg ramponierten Ducati in der Wiese.

Zwei Runden mussten die Superbiker noch überstehen. Alt hatten in seiner letzten Runde noch ein paar Überrundungen abzuarbeiten, doch die Jungs machten brav Platz. Dem Sieg stand damit nichts mehr im Weg. Sieg in Schleiz für Florian Alt. Dahinter Lukas Tulovic, Platz 3 für Leandro Mercado. Soomer rettete sich mit Regenreifen auf Platz 4.

IDM Superbike Ergebnis Rennen 1

1. Florian Alt (D/Honda)

2. Lukas Tulovic (D/Ducati)

3. Leandro Mercado (RA/BMW)

4. Hannes Soomer (EST/BMW)

5. Toni Finsterbusch (D/BMW)

6. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

7. Bálint Kovács (HR/BMW)

8. Kevin Orgis (D/BMW)

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

10. Soma Görbe (HR/BMW)

11. Leon Orgis (D/BMW)

12. Twan Smits (NL/Yamaha)

13. Jan Mohr (A/Yamaha)

14. Martin Vugrinec (HR/Kawasaki)

15. Marco Fetz (D/BMW)

16. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

17. Max Schmidt (D/BMW)

18. Christoph Beinlich (D/BMW)

19. Sandro Wagner (D/BMW)

DNF Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

DNS Philipp Steinmayr (A/Kawasaki)