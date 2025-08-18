Hartes IDM-Brot für Hannes Soomer (BMW)

Nach dem doppelten Nuller von Oschersleben bringt Hannes Soomer vom IDM-Wochenende in Assen 20 Punkte mit. Im Titelkampf ist er damit weiter zurückgefallen. Crash ging glimpflich aus.

Hannes Soomer vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW hatte mit der IDM-Sommerpause Glück im Unglück. In Oschersleben hatte er sich nach einem Rennsturz massive Verletzungen an der rechten Hand, mit gebrochenen Fingern, zugezogen. Die nachfolgende IDM-Pause gab dem Esten dann Zeit, die Verletzungen in Ruhe auszukurieren. Nach einem Test in Estland gaben auch die Ärzte grünes Licht und die Reise nach Assen und der Kampf um die verlorenen IDM-Punkte konnte losgehen. Im Training lief es für den BMW-Piloten von Anfang an gut. Doch ein Sturz in der Superpole 2 vermasselte ihm den verdienten Lohn und er musste nach seinem Patzer von Startplatz 13 los.

Auf der stellenweise feuchten Strecke am Sonntagmorgen hatte der Pilot vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW eine schwere Aufgabe vor sich. Doch der Este schlug sich wacker und kämpfte sich in beiden Rennen auf den siebten Platz. «Beim Trainingssturz habe ich mich nicht verletzt», versicherte der Este, «auch meiner Hand ist nichts passiert. Meine Form war an diesem Wochenende ziemlich gut. Doch wir hatten einiges mit dem Motorrad zu tun. Im Qualifying mit der Superpole 2 und den beiden Rennen haben wir nicht so gut performt. Was soll ich sagen, es war von Freitag an ein wirklich schwieriges Wochenende für mich. Wir müssen daraus lernen und unsere Schlüsse für das nächste Rennen am Nürburgring ziehen, wenn ich dort wieder mit der Spitze mitfahren will.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 10 von 14 Rennen

1. 161 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. 155 Punkte Florian Alt (D/Honda)

3. 122 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

4. 114 Punkte Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 96 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

6. 89 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

7. 81 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

8. 71 Punkte Bálint Kovács (H/BMW)

9. 61 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

10. 50 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

11. 46 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

12. 42 Punkte Soma Görbe (H/BMW)

13. 41 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. 33 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

15. 29 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

16. 16 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

17. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

18. 13 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 11 Punkte Marco Fetz (D/BMW)

20. 5 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 4 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

22. 1 Punkt Sheridan Morais (RSA/Yamaha)