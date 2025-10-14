KTM angelt sich Razgatlioglus Crew-Chief Phil Marron

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu hätte seinen Crew-Chief Phil Marron gerne in die MotoGP und zu Yamaha mitgenommen, doch das ist nicht erwünscht. Der Ire wird BMW nach dieser Saison trotzdem verlassen.

Als Toprak Razgatlioglu im Mai 2025 einen Zweijahresvertrag mit Yamaha unterschrieb, er wird 2026 und 2027 im Team Pramac Racing starten, zeigten sich die Verantwortlichen beim japanischen Hersteller offen dafür, dass er seinen langjährigen Crew-Chief Phil Marron mitbringt.

Doch seither hat sich viel getan. Yamaha hat einen neuen V4-Motor entwickelt und gebaut und diesen Mitte September in Misano erstmals in einem Rennen eingesetzt. Den Blauen ist bewusst, dass sie weiterhin einen Berg Arbeit vor sich haben, um den Anschluss an die Spitze zu schaffen.

«In so einer Situation halten wir es für nicht zielführend mit einem Crew-Chief zu arbeiten, der zuletzt vor vielen Jahren in der MotoGP tätig war», erzählte ein Yamaha-Topmanager SPEEDWEEK.com, der ungenannt bleiben möchte. «Wir haben eine sehr hohe Meinung von Phil, glauben aber, dass es für Toprak besser sein wird, wenn er jemanden an der Seite hat, der mit der aktuellen Technik vertraut ist.»

Die Wahl fiel auf Alberto Giribuola, der bis zum Barcelona-Wochenende Anfang September bei Red Bull KTM Tech3 als Crew-Chief von Enea Bastianini tätig war. Mit dem 27-Jährigen hatte er zuvor auch schon in den Ducati-Teams Avintia und Gresini gearbeitet. Von 2016 bis 2020 war der Italiener Crew-Chief von Andrea Dovizioso im Ducati-Werksteam.



Giribuola hatte Pramac-Chef Paolo Campinoti als Fürsprecher und Yamaha wollte sich nicht gegen dessen Wünsche stellen.

BMW hat von Anfang an versucht Marron an Bord zu halten, da er maßgeblich dazu beitrug die M1000RR zu jenem Paket zu formen, mit dem Razgatlioglu seit 2024 in der Superbike-WM in 63 Rennen 39 Mal gewann und 56 Mal auf dem Podium stand. Im Vorjahr gewann der Türke den Titel mit 43 Punkten Vorsprung, obwohl er verletzungsbedingt sechs Läufe verpasste. Vor dem SBK-Finale am kommenden Wochenende in Jerez liegt Toprak 39 Zähler vor seinem letzten verbliebenen Widersacher, Ducati-Ass Nicolo Bulega. 62 Punkte gibt es noch zu holen – kommt Razgatlioglu im ersten Rennen am Samstag vor dem Italiener ins Ziel, ist er vorzeitig zum dritten Mal Champion.

Als klar wurde, dass Marron nicht mit Toprak zu Yamaha gehen würde, gab es ein kurzes Aufatmen bei BMW. Doch auf die Erleichterung folgte bald der Schock: Phil wird trotzdem gehen.



SPEEDWEEK.com brachte in Erfahrung, dass sich der Vollbartträger mit KTM einig ist und 2026 als Crew-Chief von Brad Binder arbeiten wird. Wohin der Spanier Andres Madres wechselt, seit Jahren als Crew-Chief an der Seite des Südafrikaners, ist unklar. Vorstellbar ist, dass Madres zu Tech3 transferiert wird, wo Enea Bastianini nach dem Eklat mit Giribuola seit Anfang September in Barcelona Xavier Palacin als Crew-Chief hat, einen langjährigen KTM-Ingenieur.