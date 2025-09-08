Mercado: «Um den Sieg zu kämpfen ist unmöglich»

Der BWM-Pilot holte in der IDM Superbike am Nürburgring zwar zwei Pokale, doch in Sachen Sieg hatte er wie alle anderen auch das Nachsehen. Lukas Tulovic macht den Kollegen das Leben schwer.

Leandro ‚Tati‘ Mercado kam aus seiner Wahlheim Italien in die Eifel gereist. «Bei mir ist alles okay», vermeldete er. «Mein Gefühl zum Motorrad ist definitiv besser geworden und auf diesem Weg will ich weitergehen. Ich will den Abstand zur Spitze verkürzen und Lukas Tulovic erwischen. Wir arbeiten weiter und ich bin immer noch auf der Jagd nach einem Sieg in dieser Saison. Wir müssen das Maximum rausholen und am Sonntag in Sachen Meisterschaft so viel Punkte wie nur möglich holen.» Mit Startplatz 5 eroberte sich der Mann vom Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW in dem mehr als engen Feld einen Platz in der zweiten Startreihe.

Am Sonntag strahlte die Sonne über dem Nürburgring und Mercado tat es ihr nach. In den beiden Rennen holte sich der Argentinier die Plätze 3 und 2. «Wir waren eng beieinander», urteilte er nach dem ersten Lauf mit Blick auf die Kämpfe in der Verfolgergruppe. «Die Pace war echt heftig. Wir fuhren beinahe in jeder Runde 1.24er-Zeiten. Mit meinem Gefühl bin ich zufrieden. Ich habe natürlich versucht, die Lücke zu Hannes vor mir zu schließen. In den letzten drei Runden ließ ein wenig der Grip nach, vor allem in den Rechtskurven. Aber ich bin happy.»

Das Gefühl hatte er auch nach Platz 2 in Rennen 2. «Ich meine», so sein Statement, «wir waren das ganze Wochenende stark. Nach Rennen 1 haben wir kleine Veränderungen vorgenommen, die mir geholfen haben, vor allem zu Beginn des Rennens. Mit der Pace bin ich echt zufrieden. Um den Sieg mitkämpfen zu können, sieht aktuell leider unmöglich aus. Aber wir geben unser Maximum und daher geht mein Dank auch an alle Leute vom Team für die harte Arbeit. Ich hoffe, wir werden in Hockenheim näher dran sein.»

Ergebnis IDM Superbike Superpole 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.23,856 min

2. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.23, 987 min

3. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.24,037 min

4. Bálint Kovács (H/BMW) 1.24,081 min

5. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.24,108 min

6. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.24,161 min

7. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.24,360 min

8. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.24,415 min

9. Florian Alt (D/Honda) 1.24,593 min

10. Soma Görbe (H/BMW) 1.24,708 min

11. Leon Orgis (D/BMW) 1.25,710 min

12. Max Schmidt (D/BMW) 1.25,057 min

13. Jan Mohr (A/Yamaha) 1.25,246 min

14. Kevin Orgis (D/BMW) 1.25,267 min

15. Marco Fetz (D/BMW) 1.25,414 min

16. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.25,190 min

17. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.25,480 min

18. Isaac Vinales (SP/Kawasaki) 1.25,481 min

19. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.25,870 min

20. Sandro Wagner (D/BMW) 1.26,124 min

Ergebnis IDM Superbike Lauf 1

1. Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. Hannes Soomer (EST/BMW)

3. Leandro Mercado (RA/BMW)

4. Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. Florian Alt (D/Honda)

6. Bálint Kovács (H/BMW)

7. Twan Smits (NL/Yamaha)

8. Soma Görbe (H/BMW)

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

10. Leon Orgis (D/BMW)

11. Max Schmidt (D/BMW)

12. Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

13. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

15. Jan Mohr (A/Yamaha)

16. Isaac Vinales (SP/Kawasaki)

17. Sandro Wagner (D/BMW)

18. Christoph Beinlich (D/BMW)

DNF Kevin Orgis (D/BMW)

DNF Marco Fetz (D/BMW)

Ergebnis IDM Superbike Lauf 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. Hannes Soomer (EST/BMW)

3. Leandro Mercado (RA/BMW)

4. Florian Alt (D/Honda)

5. Bálint Kovács (H/BMW)

6. Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

7. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

8. Twan Smits (NL/Yamaha)

9. Kevin Orgis (D/BMW)

10. Leon Orgis (D/BMW)

11. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

12. Max Schmidt (D/BMW)

13. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. Jan Mohr (A/Yamaha)

15. Isaac Vinales (SP/Kawasaki)

16. Sandro Wagner (D/BMW)

DNF Marco Fetz (D/BMW)

DNF Soma Görbe (H/BMW)

DNF Toni Finsterbusch (D/BMW)

DNF Christoph Beinlich (D/BMW)