Tulovic, Soomer und Jähnig im Superpole-Infight

Lukas Tulovic lieferte in der Superpole wie gewohnt ab und sicherte sich den ersten Startplatz. Doch mit seiner schnellen Zeit ist der Ducati-Mann nicht allein. Soomer und Jähnig lassen sich nicht abwimmeln.

Zu den 12 schnellsten Piloten aus dem Pre Practice am Freitag gesellten sich fünf Minuten nach der Superpole 1 noch das schnellste Trio Jan Mohr, Max Schmidt und Marco Fetz. Gemeinsam gingen die 15 Piloten in der Superpole 2 auf die Jagd nach der Pole-Position. Am Morgen war Lukas Tulovic der schnellste Pilot gewesen, als er mit einer 1.24,1 min ganz heftig an der 1.23er-Marke kratzte. Schnellster Mann im Pre Practice war BMW-Pilot Hannes Soomer.

Bis auf ein paar wenige Schleierwolken konnten die 15 Superbiker bei strahlend blauem Himmel unbeschwert in ihr Abschlusstraining starten. Analog zu den letzten Trainings konnte man gleich auf den ersten Metern mit Top-Zeiten rechnen. Tulovic und sein Teamkollege Lorenzo Zanetti machten sich neben Jan Mohr als letzte auf den Weg.

Hannes Soomer lieferte mit einer 1.24,613 min die erste Bestzeit. Mit minimalem Vorsprung vor Leandro Mercado und Leon Orgis. Doch der Este hatte nur kurz Spaß an der provisorischen Pole, die sich mit seiner ersten Runde und einer Zeit von 1.24,134 min Ducati-Pilot Tulovic schnappte. Wenig später tauchte hinter ihm mit einem Rückstand von 0,099 sec Jan-Ole Jähnig auf. Als Dritter positionierte sich Leandro Mercado.

Nach drei Runden ging es für zahlreiche Fahrer schon wieder zurück an die Box, bevor es zu einem letzten Angriff zurück auf die Piste ging. Tulovic nutzte die Zeit und gönnte sich endlich die heiß ersehnte Zeit von 1.23,869 min. Damit dürfte das Ding mit der Pole-Position drei Minuten vor der Zielflagge gegessen gewesen sein. Das dachte sich wohl auch Tulovic und bog in die Box ab. Vor allem im ersten Abschnitt des Nürburgrings hatte der Ducati-Pilot die Zeit geholt.

Zweimal hinschauen mussten die Mechaniker von Twan Smits, als sich der Niederländer kurz mal in die erste Startreihe fuhr. Doch Soomer und Mercado beanspruchten diese Plätze für sich und kickten auch Jähnig mit ihren flotten Runden raus. Soomer war der nächste Kunde, der eine 1.23,987 min lieferte. Knapp daneben lag Bálint Kovács mit einer 1.24,081 min. Für den dritten Platz reichte es dennoch. Tulovic bestätigte sein Tempo noch mit einer 1.24,098 min.

In seiner letzten Runde hatte sich Jähnig nochmals ins Zeug gelegt und Kovács aus der ersten Reihe rausgeschubst. Er war 0,044 sec schneller als der Ungar. Tulovic gönnte sich in seiner letzten Runde noch einmal eine 1.24,084 min.

Ergebnis IDM Superbike Superpole 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.23,856 min

2. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.23, 987 min

3. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.24,037 min

4. Bálint Kovács (H/BMW) 1.24,081 min

5. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.24,108 min

6. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.24,161 min

7. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.24,360 min

8. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.24,415 min

9. Florian Alt (D/Honda) 1.24,593 min

10. Soma Görbe (H/BMW) 1.24,708 min

11. Leon Orgis (D/BMW) 1.25,710 min

12. Max Schmidt (D/BMW) 1.25,057 min

13. Jan Mohr (A/Yamaha) 1.25,246 min

14. Kevin Orgis (D/BMW) 1.25,267 min

15. Marco Fetz (D/BMW) 1.25,414 min

16. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.25,190 min

17. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.25,480 min

18. Isaac Vinales (SP/Kawasaki) 1.25,481 min

19. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.25,870 min

20. Sandro Wagner (D/BMW) 1.26,124 min