Tulovic: Erst zwei Long-Laps, dann IDM-Sieg Nr. 6

Mit einem Frühstart ging der Führende der IDM Superbike von der Pole-Position in das erste Rennen am Nürburgring. Doch am Ende biss sich die Konkurrenz an Lukas Tulovic erneut die Zähne aus.

Der Nürburgring begrüßte Fans und Fahrer zum ersten Lauf der IDM Superbike mit strahlendem Sonnenschein. In der ersten Reihe nahmen Lukas Tulovic, Hannes Soomer, der im Warm-up am schnellsten war, und Jan-Ole Jähnig Platz. Die zweite Reihe hatten sich Bálint Kovács, Leandro Mercado und Twan Smits reserviert. Tulovic und Soomer hatten in der Superpole beide eine 1.23er-Runde rausgehauen. Florian Alt, als direkter Verfolger von Tulovic in der Tabelle, mühte sich auf Startplatz 9 ab. Im Vorjahr hätte seine Rundenzeit noch für einen Platz ganz vorne gereicht.

Tulovic kam etwas zu gut weg, besser gelang der Start Soomer, doch nach der ersten Kurve war die alte Ordnung wieder hergestellt. Jan-Ole Jähnig vergeigte seinen Einstieg in den Rennsonntag. Christoph Beinlich kurvte nach einem Ausflug in den Kies dem Feld hinterher.

Lukas Tulovic hatte sich seine Suppe selber versalzen. Nach einem Frühstart kassierte der Ducati-Pilot zwei Long-Lap Runden. Ansonsten sahen die Verfolger zumindest in der Anfangsphase gegen die Ducati alt aus.

Die Verfolger wurden von Soomer angeführt und der hatte Gesellschaft von seinen Teamkollegen Kovács und Mercado. Auch Toni Finsterbusch hing noch dran. Die zweite Gruppe, eine Sekunde dahinter, wurde von Alt angeführt. Tulovic büßte zwar einige Meter durch die schnell absolvierte Strafe ein, doch so wirklich kratzte ihn das nicht und er behielt trotz doppelten Long-Lap die Führung, vor Soomer und Mercado. Kovács geriet zunehmend unter Druck von Finsterbusch. Marco Fetz war kurz zu Boden gegangen.

Soomer ließ sich auch bis zur Halbzeit nicht abschütteln und hielt den Abstand bei knapp zwei Sekunden. In Runde 10 lief es für Tulovic im ersten Sektor nicht mehr so ganz geschmeidig, doch er konnte Soomer weiterhin in Schach halten. Meracdo hatte seinen dritte Platz unter Kontrolle und konnte Kovás abschütteln, der nach wie vor Finsterbusch im Nacken hatte.

Während Leon Orgis um einen Top-Ten-Platz kämpfte, musste sein Bruder Kevin die Box ansteuern. Er hatte schon am Freitag mit seiner Benzinpumpe gehadert. Alt rackerte sich als Sechster kräftig ab und rückte näher an das Duo Kovács-Finsterbusch heran. An der Spitze hatte sich Tulovics Vorsprung bei gut zwei Sekunden eingependelt. Mercado hatte ebenfalls zwei Sekunden nach vorne und beruhigende sechs Sekunden nach hinten.

Alt boxte sich durch und bezwang in der letzten Runde noch Kovács. Zu Finsterbusch, der vorher schon am Ungar vorbeigegangen war, fehlten ihm 0,090 sec und es blieb beim fünften Platz. Den Sieg holte sich Lukas Tulovic, vor Hannes Soomer und Tati Mercado.

Ergebnis IDM Superbike Superpole 2

1. Lukas Tulovic (D/Ducati) 1.23,856 min

2. Hannes Soomer (EST/BMW) 1.23, 987 min

3. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 1.24,037 min

4. Bálint Kovács (H/BMW) 1.24,081 min

5. Leandro Mercado (RA/BMW) 1.24,108 min

6. Twan Smits (NL/Yamaha) 1.24,161 min

7. Toni Finsterbusch (D/BMW) 1.24,360 min

8. Lorenzo Zanetti (I/Ducati) 1.24,415 min

9. Florian Alt (D/Honda) 1.24,593 min

10. Soma Görbe (H/BMW) 1.24,708 min

11. Leon Orgis (D/BMW) 1.25,710 min

12. Max Schmidt (D/BMW) 1.25,057 min

13. Jan Mohr (A/Yamaha) 1.25,246 min

14. Kevin Orgis (D/BMW) 1.25,267 min

15. Marco Fetz (D/BMW) 1.25,414 min

16. Maximilian Kofler (A/Yamaha) 1.25,190 min

17. Milan Merckelbagh (NL/BMW) 1.25,480 min

18. Isaac Vinales (SP/Kawasaki) 1.25,481 min

19. Christoph Beinlich (D/BMW) 1.25,870 min

20. Sandro Wagner (D/BMW) 1.26,124 min

Ergebnis IDM Superbike Lauf 1

1. Lukas Tulovic (D/Ducati)

2. Hannes Soomer (EST/BMW)

3. Leandro Mercado (RA/BMW)

4. Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. Florian Alt (D/Honda)

6. Bálint Kovács (H/BMW)

7. Twan Smits (NL/Yamaha)

8. Soma Görbe (H/BMW)

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

10. Leon Orgis (D/BMW)

11. Max Schmidt (D/BMW)

12. Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

13. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

14. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

15. Jan Mohr (A/Yamaha)

16. Isaac Vinales (SP/Kawasaki)

17. Sandro Wagner (D/BMW)

18. Christoph Beinlich (D/BMW)

DNF Kevin Orgis (D/BMW)

DNF Marco Fetz (D/BMW)