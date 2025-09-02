«Die Zusammenarbeit mit Domi Aegerter war eine Ehre»

Am kommenden Wochenende fährt Dominique Aegerter die WM in Magny-Cours. Das IDM-Team SWPN ist am Nürburgring dabei. In Assen hatten sich die Wege der zwei Welten gekreuzt. Mit Erfolg.

Frank Brouwer kennt sich aus in der IDM, auf beiden Seiten. Lange Jahre war er selbst aktiver Motorsportler. Nach dem Ende seine Laufbahn übernahm er als Teammanager die Geschicke im Team SWPN, die seit Jahren in der IDM dabei sind. Bei seinem Heimrennen in den Niederlanden musste Brouwer seinen verletzten Fahrer Jan Mohr ersetzen und dachte sich, frag doch mal bei Dominique Aegerter an. Im SPEEDWEEK.com-Interview schildert Brouwer, wie es zu dem Top-Deal gekommen ist.

Du hattest einen großen Coup gelandet, indem du den WorldSBK-Fahrer Dominique Aegerter für die IDM in Assen verpflichtet hast. Wie bist du auf diese Idee gekommen?

Als klar wurde, dass Jan (Mohr) für die IDM Assen nicht fit sein würde, wollten wir, wenn wir einen Ersatzfahrer holen, einen Fahrer mit hohem Niveau. Dominique Aegerter war der beste, den wir uns wünschen konnten. Wir wussten, dass er gerne viel auf einem Trainingsmotorrad trainiert, also haben wir beschlossen, es zu versuchen, zumal die WSBK gerade Sommerpause hatte und dies unsere beste Chance war.

Musstest du Domi erst überzeugen oder hat er sofort zugesagt?

Um ehrlich zu sein, war das ein ziemlich einfacher Prozess. Ich habe ihn angerufen und er war sofort begeistert, in der IDM zu fahren. Dann hat er sein aktuelles Team und Yamaha kontaktiert und sich einige Informationen über unser Team eingeholt. Danach haben wir schnell eine grundsätzliche Einigung erzielt und die Details in den folgenden Tagen ausgearbeitet.

Dominique war zuvor nicht mit eurem Motorrad vertraut. Wie habt ihr euch als Team auf diesen hochkarätigen Gast vorbereitet?

Die Vorbereitung war im Grunde ähnlich wie bei den ersten Tests vor der Saison mit einem neuen Fahrer. Wir haben einige zusätzliche Teile vorbereitet, damit er sich auf dem Motorrad wohlfühlt. Dazu gehören seine Position auf dem Motorrad, Fußrasten, Sitze sowie die Länge und Form der Hebel. Wir wussten auch, dass er die Hinterradbremse häufig mit dem Fuß betätigt. Deshalb haben wir einige Optionen vorbereitet, damit er in dieser Hinsicht das richtige Gefühl bekommt.

Wie lang war Dominiques technische Wunschliste nach dem ersten F

reien Training? Was konntet ihr davon erfüllen?

Es mag komisch klingen, aber für uns als Team war das FP1 die wichtigste Session des Wochenendes. Wir begannen mit einem Setup des Motorrads, das aus unserer Sicht innerhalb des ‘Arbeitsfensters’ des Motorrads liegen sollte. Als Dominique das FP1 beendete, war sein Feedback insgesamt sehr positiv, was bedeutete, dass wir ohne größere Änderungen direkt mit der Detailarbeit beginnen konnten. Das war für uns sehr wichtig, denn es bestätigte, dass das entwickelte Paket ziemlich gut ist.

Nach dem FP1 nahmen wir einige Änderungen am Fahrwerk und an der Elektronik vor, beispielsweise an der Drehmomentabgabe, der Motorbremse, der Wheelie-Kontrolle und der Startkontrolle für seine Starts. Dieser Fortschritt setzt sich nach jeder Session des Wochenendes fort.

Er wurde Erster und Zweiter in den Rennen. Wie hat sich das auf eure eigene Werbung bei eurem Heimrennen ausgewirkt?

Die IDM in Assen ist für uns natürlich etwas ganz Besonderes, da es unser Heimrennen mit vielen Sponsoren und Gästen ist. Dominique ist ein sehr umgänglicher und freundlicher Mensch, der offen für jede Form der Interaktion mit Gästen und Fans ist. Er war ein großartiger Repräsentat für das Team. Wir haben viele nette Nachrichten persönlich, aber auch auf unseren Social-Media-Plattformen erhalten. Es war auf jeden Fall etwas Gutes, wieder diese positive Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Wochenende mit diesen Ergebnissen zu beenden, gibt natürlich ein wirklich gutes Gefühl und ist eine große Erleichterung. Auch der schlechte Geschmack des Champagners war wieder ein schöner Moment (erklärte mit dem entsprechenden Grinsen.

Was sagt diese Leistung über die IDM und ihre Fahrer aus?

Es ist eine weitere Bestätigung für das derzeit wirklich hohe Niveau der IDM. Dominique ist ein Weltmeisterschaftsfahrer und mehrfacher Weltmeister, was alles über sein Talent und sein Niveau aussagt. Er musste in Assen hart um die Ergebnisse kämpfen, und an diesem Wochenende wurden erneut IDM-Rundenrekorde gebrochen. Die Gruppe der schnellen Fahrer wird immer größer, und der Unterschied zu den Rundenzeiten in der Superbike-Weltmeisterschaft wird immer kleiner. Most und Assen sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Einerseits ist das etwas, worauf man stolz sein kann, andererseits macht es mir auch Sorgen. Die Kosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen, die technischen Spezifikationen der Motorräder entwickeln sich von Jahr zu Jahr weiter und bieten mehr technische Freiheit. Ich bin selbst von ganzem Herzen Techniker und liebe es, unsere technischen Fähigkeiten als Team zu erweitern. Aber für eine Meisterschaft wie die IDM gerät das außer Kontrolle. Die Fahrer verlassen die Superbike-Klasse und die Teams können mit der aktuellen Situation nicht Schritt halten. Wir brauchen mehr Teams und Fahrer, um die Zukunft der Klasse zu sichern, und die aktuellen „konzessionsbasierten” Vorschriften funktionieren meiner Meinung nach nicht richtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen anderen Weg einschlagen müssen, um als Superbike-Klasse mehr Erfolg zu haben.

Das Rennen auf dem Nürburgring findet am ersten Septemberwochenende statt. Wie sieht der Plan aus? Ist Jan Mohr wieder fit?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist die Situation mit Jan in Bezug auf den Nürburgring noch unklar. Die Genesung nach seiner Gehirnerschütterung verläuft langsam und ist sehr unvorhersehbar. An manchen Tagen fühlt er sich recht gut und steigert sein körperliches Training, aber am nächsten Tag erleidet er einen schweren Rückschlag mit Symptomen wie starken Kopfschmerzen. Als Team tut uns Jan sehr leid und wir wünschen ihm nur das Beste. Wir hoffen, ihn in Nürburgring wieder bei uns zu haben, da er unser Fahrer ist und es unsere oberste Priorität bleibt, ihn auf das Motorrad zu bringen.

Was konntet ihr als Team, du als Manager und deine Crew in Bezug auf die Technik von Dominique lernen und was konntet ihr für die Zukunft mitnehmen?

Die Zusammenarbeit mit Dominique war für uns alle eine echte Ehre und eine große Freude. Wir hatten von Anfang an eine gute Verbindung. Wir haben gemeinsam hart in der Box gearbeitet, um unsere Ziele zu erreichen, aber auch viel gelacht. Auch wenn es nur ein Wochenende war, ist es eine schöne Erinnerung, die wir in Ehren halten werden.



Dominiques Kommentare zum Motorrad sind sehr klar und eindeutig. Bei den Nachbesprechungen nach jeder Session ist er sehr präzise, was die vorgenommenen Änderungen und die Dinge angeht, die ihn daran hindern, schneller zu fahren. Wenn er ein Problem mit dem Motorrad-Setup beschreibt und wir ihm eine Lösung anbieten können, gibt er uns direkt die Rundenzeit. Das ist einer der Unterschiede zu einem „weniger erfahrenen” Fahrer, bei dem sich das Gefühl manchmal verbessert, der aber nicht in der Lage ist, seine Rundenzeit direkt zu verbessern.



Das IDM-Wochenende in Assen mit den Kommentaren von Dominique hat uns einen klaren Überblick über die Stärken und Schwächen unseres Motorrads verschafft, von denen wir einige bereits kannten, andere jedoch nicht. Wir haben einige Ideen, wie wir das Motorrad in bestimmten Bereichen verbessern können, was positiv ist, aber auch Zeit, Tests und erneut gutes Feedback erfordert.



Ich persönlich bin stolz darauf, Teil der Gruppe von Menschen zu sein, die gemeinsam das Team SWPN bilden, und bin dankbar für die Arbeit, die alle geleistet haben, um unser Potenzial zu zeigen. Wir sind gesegnet mit der Unterstützung von Yamaha Motor Europe, Niederlassung Benelux, und allen anderen Partnern, die diese Reise mit uns gehen. Auch in Zukunft werden wir weiter kämpfen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Das Feedback und die Ergebnisse von Dominique motivieren uns, weiter hart zu arbeiten und uns jedes Mal zu verbessern, wenn wir auf die Strecke gehen.

UPDATE 2.9.2025: Seit heute steht fest, dass Jan Mohr am Nürburgring wieder dabei ist.