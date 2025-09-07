Nürburgring-Doppel hält Tulovic auf IDM-Titelkurs

Mit elf Sekunden Vorsprung bei Tagessieg-Nummer 2 schenkte Ducati-Pilot Lukas Tulovic seinen Mitstreitern ordentlich einen ein. Auf Platz 2 und 3 landete BMW mit Mercado und Soomer. Alt Vierter.

Nach Lukas Tulovics Sieg im ersten Rennen musste man kurz überschlagen, wie es in Sachen Meisterschaft für den Ducati-Piloten und seinen direkten Verfolger bei der Jagd um den Titel, Florian Alt, aussah. Bei einem weiteren Sieg von Tulovic am Nürburgring mussten bei Alt auf jeden Fall mindestens fünf Punkte her, um den Kampf um die Meisterschaft bis Hockenheim offen zu halten.

In der ersten Reihe nahmen erneut Tulovic, Hannes Soomer und Jan-Ole Jähnig zum Start ins zweite Rennen Platz. Bálint Kovács, Leandro Mercado und Twan Smits reihten sich dahinter ein. Christoph Beinlich war beim Rausfahren aus der Boxengasse wohl über die weiße Linie gefahren und geriet damit ins Visier der Rennleitung.

18 Runden nahmen die Superbiker bei gestiegenen Temperaturen unter die Räder. Dieses Mal ging es mit dem Start für alle glatt. Tulovic setzte sich gegen den aufmüpfigen Soomer durch und übernahm das Kommando an der Spitze. Dahinter tauchten wie schon am Vormittag Soomers Teamkollegen Mercado und Kovács auf. In der zweiten Runde hatte sich Florian Alt durchgeboxt und quetschte sich beherzt an Kovács vorbei auf den vierten Rang.

Über eine Sekunde Vorsprung hatte sich Tulovic in den ersten beiden Runden gegönnt. Tendenz steigend, zwei Sekunden waren es bereits in Runde 3. Dahinter blieben Soomer, Mercado und Alt beisammen. Und die Verfolgergruppe war damit noch längst nicht komplett. Neben Kovács mischten auch Toni Finsterbusch, Jähnig und der aufstrebende Twan Smits mit. Bis Platz 12 reichte die Mannschaft.

In Runde 5 übernahm Mercado von Soomer den zweiten Platz. Als Alt sich noch einmischte schnappte sich Kovács den Honda-Piloten. Tulovic war da schon weg, 3,4 Sekunden in Runde 7. Marco Fetz erwischte einen schlechten Sonntag, er stürzte. Beinlich kam mit einer Verwarnung davon. Alt hatte genug von Kovács und ging in Runde 7 wieder am Ungarn vorbei. Einen Umlauf später war auch Soomer fällig und Alt war Dritter, 1,7 Sekunden hinter Mercado. Eine Runde später vertat sich Soomer im ersten Eck und verlor entsprechend Meter auf Alt.

Tulovic war auch zur Halbzeit mit 1.24er-Runden unterwegs, als einziger, und sein Vorsprung wuchs damit weiter. Bis Platz 9 mit Lorenzo Zanetti lieferten die Fahrer Runden um die 1.25 min. Fetz musste beim Medical Center vorstellig werden und Soma Görbe flog in Runde 11 ab.

Die Positionen an der Spitze schienen bezogen und Toni Finsterbusch fehlte plötzlich auf Start und Ziel. Der GERT56-Pilot war gestürzt, war aber augenscheinlich in Ordnung. Damit waren noch 17 Piloten übriggeblieben. Tulovic fuhr derweil ungefährdet, aber nach wie vor auf der letzten Rille, dem nächsten Sieg entgegen. Soomer hatte sich auf vier Zehntel an Alt herangearbeitet und das bei noch zwei zu fahrenden Runden. In der vorletzte Runde stach Soomer innen rein und setzte sich auf den dritten Platz.

Sieg Nummer 7, der zweite des Nürburgring-Tages, wurde eine Sache von Lukas Tulovic, vor Leandro Mercado und Hannes Soomer. Mit dem vierten Platz von Florian Alt fällt die Titelentscheidung in drei Wochen beim Finale auf dem Hockenheimring.

