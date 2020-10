Sidecar-Festival Oschersleben: Livestream im Internet

In der IDM Sidecar stehen an diesem Wochenende in Oschersleben die Entscheidungen an

Nur 300 Zuschauer sind aus Corona-Gründen beim Sidecar-Festival in Oschersleben zugelassen. Aber einige Rennen, darunter die Entscheidung bei den Sidecars, sind auf der FB-Seite von Eddie Mielke im Livestream zu sehen.

Bonovo Action in Person von Jürgen Röder hat es möglich gemacht, ein Sidecar-Festival in der Motorsport Arena in Oschersleben. Fast 150 Teams hat der Sponsor und bekennende Seitenwagen-Fan auf die schöne Bahn in der Magdeburger Börde gelockt. Bei den beiden Rennen um den «Sidecar Superprix by Bonovo Action» und dem SBK-Rennen am Sonntag, unter anderem mit Jonas Folger und anderen Spitzenpiloten, geht es jeweils um ein hohes Preisgeld.

Die Sidecar-Teams können sich freuen, denn nur zwei Wochen später, am 17. und 18. Oktober, wird noch einmal nach dem gleichen Modus in Brands Hatch (GB) gefahren. Dann geht es dann um den Santander-Cup.

Aber es stehen auch Entscheidungen an. Wer wird Meister in der IDM Seitenwagen? Das Team mit den meisten Punkten in der 1000er- oder der 600er-Klasse ist Internationaler Deutscher Motorradmeister bei den Sidecars.

In der IDM Sidecar 600 ccm führen Markus Schlosser/Marcel Fries(CH) mit 108 Punkten, vor Bennie Streuer/Ilse de Haas (NL), die deren 87 angesammelt haben und Josef Sattler/Luca Schmidt (D), die vor den beiden letzten Rennen 72 Zähler auf ihrem Konto haben. Bei den 1000ern führen Mike Roscher/Anna Burkard (D/CH) klar mit 125 Punkten. Zweite sind Helmut Lingen und Beifahrer und Geburtstagskind Michael Prudlik (D) mit 92 Punkten.

Zwei ganz interessante Rennen stehen dann im «Sidecar Superprix by Bonovo Action» auf dem Programm. Neben den auch WM-fähigen 600er-Teams sind auch vier Teams aus der BSB sowie mit dem erst 17-jährigen Franzosen Ted und Vincent Peugeot auch ein Sohn-Vater-Gespann dabei.

Auf seiner Facebook-Seite führt Edgar «Eddie Mielke» im Livestream durch das Programm. Am Samstag geht es ab 14.25 Uhr los, und um 14.45 Uhr startet die IDM Sidecar im Sprintrennen über 12 Runden. Danach folgt das Sidecar Trophy Sprint Race über 8 Runden. Start: 15.25 Uhr. Ab 16.35 Uhr geht es weiter mit der Vorbereitung auf das Rennen «Sidecar Superprix by Bonovo Action» über 16 Runden. Start ist um 16.55 Uhr.

Am Sonntag geht es um 11.05 Uhr mit der Vorbereitung auf das Sidecar IDM Gold Race (Start 11.25 Uhr) weiter, danach folgt um 12.05 Uhr eine Classic Demo Solo und um 12.50 Uhr wird das Superbike-Rennen, unter anderem mit Jonas Folger, gestartet. Ab 14.45 Uhr führt Mielke weiter durch das Programm, ehe es um 15.10 Uhr mit dem zweiten Rennen um dem Superpreis für die Sidecars und der anschließenden Siegerehrung endet.

Zeitplan Sidecar Festival Oschersleben (D):

Samstag, 3. Oktober:

08:30 – 08:50 FP1 Sidecar IDM

08:55 - 09:15 FP1 Sidecar Trophy

09:20 – 09:40 FP1 Sidecar Superprix by Bonovo Action

09:45 – 10:05 FP1 Superbike by Bonovo Action

10:10 – 10:30 QP1 Sidecar IDM

10:35 – 10:55 QP1 Sidecar Trophy

11:00 – 11:20 QP1 Sidecar Superprix by Bonovo Action

11:30 – 11:55 QP1 Superbike by Bonovo Action

12:00 – 12:15 Classic Demo Solo

12:20 – 12:40 QP2 Sidecar IDM

12:50 – 13:10 QP2 Sidecar Trophy

13:20 – 13:45 QP2 Sidecar Superprix by Bonovo Action

13:55 – 14:20 QP2 Superbike by Bonovo Action

14:45 – 15:05 Sprint Race Sidecar IDM 12 Rd.

15:25 – 15:45 Sprint Race Sidecar Trophy 8 Rd.

15:55 – 16:10 Classic Demo Originale Sidecar

16:15 – 16:30 Classic Demo Z Sidecar

16:55 – 17:30 Sidecar Superprix by Bonovo Action 16 Rd.



Sonntag 4. Oktober:

09:00 – 09:10 Warm Up Sidecar IDM

09:15 – 09:25 Warm Up Sidecar Trophy

09:30 – 09:40 Warm Up Sidecar Superprix by Bonovo Action

09:45 – 09:55 Warm Up Superbike by Bonovo Action

10:00 – 10:15 Classic Demo Originale Sidecar

10:20 – 10:35 Classic Demo Z Sidecar

10:45 – 11:05 Sidecar Trophy Gold Race 10 Rd.

11:25 – 12:00 Sidecar IDM Gold Race 18 Rd.

12:05 – 12:15 Classic Demo Solo

12:50 – 13:35 Superbike by Bonovo Action Race 18 Rd.

13:50 – 14.05 Classic Sidecar Z Demo

14:10 – 14:25 Classic Sidecar Demo Originale

14:30 – 14:45 Classic Demo Solo

15:10 – 16:00 Sidecar Superprix by Bonovo Action 16 Rd.