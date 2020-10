Schlosser/Fries holen Sidecar Superprix und 5000 Euro

Start in der Motorsport Arena Oschersleben zum Sidecar Superprix by Bonovo Action

Marcel Schlosser/Marcel Fries holen sich in der Motorsport Arena Oschersleben den Sidecar Superprix by Bonovo Action und können 5000 Euro mit in die Schweiz nehmen. Sie gewannen beide Läufe.

Beflügelt vom Gewinn des DMSB-Cups in der IDM waren die Schweizer Markus Schlosser und Marcel Fries auch im zweiten Lauf in dem von Sponsor und Bonovo-Teambesitzer Jürgen Röder mit insgesamt 15.000 Euro dotierten «Sidecar Superprix by Bonovo Action» am Sonntagnachmittag nicht zu bremsen. «Wir haben jetzt die Technik endlich im Griff und im Team stimmt sowieso alles», freute sich Markus Schlosser am Ende der 16 Runden, «vor allem mit der Zündung mussten wir erst unsere Erfahrungen machen.»

Schlosser/Fries gewannen aus Position den Start des 16er-Feldes und zogen im Laufe der 16 Runden auf und davon. Kommentator Adolf Hänni lobte die beiden im Livestream, sie würden wie auf Schienen fahren. Bis zum Ende der ersten Rennhälfte hatte sich eine Sechsergruppe mit den Schweizern, den erstaunlich starken Briten Tod Ellis/Charly Richardson, Bennie Streuer/Ilse de Haas (NL), Pekka Päivärinta/Emmanuelle Clement (FIN/F), Josef Sattler/Luca Schmidt (D) und den sauschlecht gestarteten Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F) gebildet.

Dann splittete sich die Gruppe. Schlosser/Fries legten mit ihrer LCR Yamaha 600 Bestzeiten vor und fuhren am Ende sechs Sekunden auf Streuer/de Haas heraus und holten sich den Doppelsieg und die damit verbundenen 5000 Euro. Dahinter gaben sich die anderen vier Teams die Kante.

Ellis/Richardson mit einer LCR Honda konnten sich knapp auf das Podest vor den ständig attackierenden Reeves/Rousseau (Adolf RS Yamaha) retten. Sepp Sattler und Beifahrer Luca Schmidt (Adolf RS Yamaha), ebenfalls Bonovo, kassierten den bremsstarken Päivärinta und seine Beifahrerin (und Rousseau-Freundin) Clement in der Hotelkurve ein und wurden Fünfte.

Sidecar Superprix by Bonovo Action, Rennen 2:

1. Schlosser/Fries (CH), 16 Runden

2. Streuer/de Haas (NL), +5.942 sec

3. Ellis/Richardson (GB), +11.190

4. Reeves/Rousseau (GB/F), +11.574

5. Sattler/Schmidt (D), +12.379

6. Päivärinta/Clement (FiN/F), +13.115

7. Holden/Lowther (GB), +32.909

8. Peugeot/Peugeot (F), +1:00.308 min

9. Cable/Masters (GB), +15 Runden

10. Schwegler/Kopecky (D), +18.775

11. Rutz/Hofer (CH), 19.261

12. Barbier/Rigondeau (F), +21.713

13. Archer/Chandler (GB), 12 Runden

14. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9 Runden

15. Kimeswenger/Kölsch (A/D), 5 Runden

16. Nicholls/Mahl (GB/D), 2 Runden