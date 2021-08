Spielberg: Pralles Sidecar-Feld am Red Bull Ring

Die Rennen der IDM Sidecars sind an diesem Wochenende auf dem Red Bull Ring gut gefüllt. Von den 19 Teams sind sieben als Gaststarter dabei, darunter drei aus der Sidecar-Weltmeisterschaft.

Auf dem wunderschönen Red Bull Ring in der Steiermark steht für die IDM Sidecars heute Nachmittag um 17.15 Uhr ihr erstes Rennen an diesem Wochenende an. Einen Führungswechsel an der Spitze der 600er wird es aller Voraussicht nach nicht geben, den Josef Sattler und Beifahrer Luca Schmidt (ARS Yamaha) haben nach sechs Durchgängen 110 Punkte auf ihrem Konto. Dahinter folgen Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (LCR Yamaha) mit 94 und Peter Kimeswenger/Kevin Kölsch (LCR Yamaha) mit 87 Zählern.

Um den Sieg aber werden andere kämpfen und sich die Punkte holen, zum Beispiel die Führenden in der Weltmeisterschaft, Markus Schlosser und Beifahrer Marcel Fries (LCR Yamaha) aus der Schweiz, oder die beiden Bonovo Action Teams Tim Reeves/Kevin Rousseau (ARS Yamaha) und Bennie Streuer/Jeroen Remmé (ARS Yamaha). Sie liegen aber mit null beziehungsweise 45 Punkten so weit hinter Sattler/Schmidt (Bonovo Action) zurück, dass zumindest an diesem Wochenende noch kein Wechsel an der Führung in der IDM Sidecars zu erwarten ist.

Aber trotzdem ist für Sattler/Schmidt Vorsicht angesagt. Für sie zählt jedes Pünktchen, nachdem sie beim letzten Durchgang in Assen (NL) so viel Pech hatten mit drei zum Teil unverständlichen Motorschäden. Nach Spielberg folgen noch die Rennen in Hockenheim und Anfang Oktober in Oschersleben. Ob dort ein oder zwei Rennen gefahren werden, ist offiziell noch nicht bekannt.

Heute und morgen darf man gespannt darauf sein, ob es wieder zu einem harten Kampf zwischen Reeves/Rousseau und Schlosser/Fries kommt. Beim WM-Lauf in Rijeka beklagten sich die Schweizer nicht zum ersten Mal darüber, vom siebenfachen Weltmeister unfair beiseite gestoßen worden zu sein. Der kommentiert dann solche Anschuldigungen gerne mit Aussagen wie «that’s racing». Vielleicht sollte die Rennleitung hier endlich mal genauer hinsehen.

Mit Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F) und Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL) sowie Claude Vinet/Melanie Farnier (F) sind drei weitere WM-Teams in der Steiermark am Start.

In der 1000er-Klasse fahren Mike Roscher/Anna Burkard (D/CH), LCR BMW 1000, Peter Schröder/Carolin Zimmermann (CH), LCR Suzuki 1000, Helmut Lingen/Michael Prudlik (D), LCR Suzuki und die Niederländer Klok/Arnschek (RCN Yamaha).

Ergebnisse (TOP 6) Sidecars Qualifying Red Bull Ring:

1. Ellis/Clement 1:37.792

2. Reeves/Rousseau 1:37.961

3. Schlosser/Fries 1:38.342

4. G Päivärinta/de Haas 1:38.787

5. Sattler/Schmidt 1:39.061

6. G Roscher/Burkard 1:40.720