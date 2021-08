Red Bull Ring Spielberg: Vier WM-Teams vorne

Das erste von zwei Rennen der IDM Sidecars auf dem Red Bull Ring war eine Sache von vier WM-Teams. Gaststarter Ellis/Clement gewannen vor Reeves/Rousseau, Schlosser/Fries und Päivärinta/de Haas.

Die Bedingungen auf dem Red Bull Ring waren nicht einfach für die Sidecar-Teams beim ersten IDM-Lauf an diesem späten Samstagnachmittag. Nach dem Regen war die Strecke noch nicht ganz abgetrocknet und die Ideallinie schmal. Von den 18 Teams wählten dann fast alle die Slicks von Avon, nur Josef Sattler und Beifahrer Luca Schmidt ließen geschnittene Slicks aufziehen, die 1000er-Besatzung Helmut Lingen/Michael Prudlik gar Regenreifen.

Nach zwei Einführungsrunden wurde das Rennen über elf Runden gestartet. Der Finne Pekka Päivärinta und seine niederländische Beifahrerin Ilse de Haas kamen als Beste weg und bogen vor Todd Ellis/Emmanuelle Clement, Markus Schlosser/Marcel Fries, Sattler/Schmidt und dem 1000er-Gespann Mike Roscher/Anna Burkard in die erste Kurve ein.

Hier war dann schon Schluss für Peter Kimeswenger/Kevin Kölsch und Franz Kapeller/Markus Billich, die nach einer Karambolage ihre Sidecars am Rand abstellen mussten.

In Runde 2 setzten sich die WM-Zweiten Ellis/Clement an die Spitze und machten sich im Verlaufe der Runden langsam aber sicher auf und davon. Am Ende waren es fast zehn Sekunden auf Tim Reeves, der heute seinen 49. Geburtstag feiert, und Beifahrer Kevin Rosusseau, die Zweite wurden, aber 25 IDM-Punkte kassierten.

Aber um Platz 2 wurde lange gefightet mit den WM-Leadern Schlosser/Fries und Päivärinta/de Haas. Ein Verbremser zu Beginn der letzten Runde wurde dem Finnen dann insofern zum Verhängnis, als man sich mit Platz 4 zufrieden geben musste.

Sattler/Schmidt wurden Gesamt-Sechste, kassierten aber 16 IDM-Punkte wegen der drei in der IDM nicht zu wertenden Gaststarter. Damit bleiben sie weiter führend in der IDM Sidecars, die ja nur mit den 600ern gewertet wird.

Ein interessantes Paar gab es weiter hinten im Feld. Max Zimmermann musste auf seinen standardmäßigen Beifahrer Ferry Segers verzichten, da sprang kurzerhand Julian Trummer ein. Der Österreicher, in der Superbike-Klasse am Red Bull Ring im Einsatz, sprang kurzfristig als Vertretung ein und machte seine Sache als Beifahrer sehr gut.

Ergebnisse IDM Sidecars Red Bull Ring Rennen 1:

1. G Ellis/Clement (GB/F) 11 Runden

2. Reeves/Rousseau (GB/F) +9.689 sec

3. Schlosser/Fries (CH) +10.609

4. G Päivärinta/de Haas (FIN/NL) +11.527

5. G Roscher/Burkard (D/CH) +20.098

6. Sattler/Schmidt (D) +43.125

7. Streuer/Common (NL) +43.261

8. G Vinet/Farnier (F) +56.655

9. Remse/Wechselberger (SLO/A) +1:25.391 min

10. Nicholls/Mahl (GB/D) +1:27.357

11. Kranenburg/Hahn (NL/D) +1:27.866

12. Schwegler/Kopecky (D/CZ) +1:35.755

13. Zimmermann/Trummer (D/A) + 1 Runde

14. Rutz/Conil (CH) + 1 Runde

15. Klock/Arnschek (NL/D) + 1 Runde

16. G Lingen/Prudlik (D) + 1 Runde

Ausgefallen:

Kapeller/Billich (A) Runde 1

Kimeswenger/Kölsch (A/D) Runde 1