Spannend: Wer wird am Ende Meister der IDM Sidecars? 09.09.2021 - 13:43 Von Rudi Hagen

© Wiessmann Es geht eng zu in der Spitze der IDM Seitenwagen

Die letzten beiden Rennen zur IDM 2021 finden am letzten September-Wochenende auf dem Hockenheimring statt. Das gilt aber nicht für die Sidecars. Sie haben noch zwei weitere Läufe am 2. und 3. Oktober in Oschersleben.