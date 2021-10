Oschersleben: Sattler/Schmidt neue IDM-Meister

Die neuen IDM-Sidecar-Meister heißen Josef Sattler und Luca Schmidt. Im letzten Rennen der Saison wurde das bayerisch-thüringische Duo Dritte hinter den Siegern Tim Reeves/Kevin Rousseau und Bennie Streuer/Jeroen Remmé.

Noch am Vormittag wäre den späteren IDM-Meistern Josef Sattler/Luca Schmidt im ersten Lauf fast die Verkleidung durchgebrochen, was unweigerlich die Disqualifikation zur Folge gehabt hätte, doch für das zweite und abschließende Rennen am Nachmittag war alles wieder hergerichtet.

Damit waren die Grundlagen gelegt für den Triumph bei den IDM Sidecars. Eigentlich hätten sie dem Feld locker hinterher fahren können, punktemäßig hätte das dann auch noch gereicht. Aber Pustekuchen, der Ehrgeiz ging vor. Racer bleibt Racer.

Am Ende standen drei Teams von Bonovo Action auf dem Podest. Wobei sich Tim Reeves/Kevin Rousseau und Bennie Streuer/Jeroen Remmé (alle ARS Yamaha 600) einen engen aber fairen Kampf lieferten. Der achtfache Weltmeister aus Großbritannien mit Wohnsitz im niederländischen Grolloo und sein französischer Beifahrer wiegelten alle Überholversuche ihrer Teamkollegen aus den Niederlanden ab und holten sich den Doppelsieg an diesem Tag in der Motorsport Arena Oschersleben.

Sattler/Schmidt kamen mit ihrer ARS Yamaha zirka 34 Sekunden hinter ihren Teamkollegen als Dritte ins Ziel, wobei sie sich sechs Runden mit Peter Kimeswenger und Beifahrer Kevin Kölsch abquälen mussten, ehe sie eine Lücke zum Überholen fanden. Aber man muss bedenken, dass der Österreicher und sein Beifahrer aus dem Siegerland an diesem Tage neben den beiden IDM-Rennen noch einen WM-Lauf bestritten hatten.

Die Leistung von Sattler/Schmidt ist hoch zu bewerten. Beide reisten gesundheitlich etwas angeschlagen nach Oschersleben an. Vor allem Luca, der sich jetzt als jüngster Deutscher Meister auf dieser Position rühmen kann, war noch am Freitag so richtig groggy und legte sich so oft es ging in den Transporter, um etwas Ruhe zu finden.

Direkt vor dem abschließenden Rennen zeigte Tim Reeves Größe. Der Vollprofi, sicher der absolut beste Gespannlenker in diesem Feld, ging in der Bonovo-Box kurz vor Öffnung der Boxengasse zu «Sepp» Sattler, sprach ein paar Worte mit ihm, gab seinen Handschlag und beide umarmten sich anschließend. Das beweist Fairness und Sportsgeist.

Nach dem Rennen war vor allem im Umfeld des Bonovo-Teams eitel Sonnenschein. «Drei Gespanne aus einem Team auf dem Podest, das hatten wir noch nie», freute sich auch Teambesitzer Jürgen Röder, «das ist ein Saisonabschluss, wie man sich ihn nur wünschen kann.»

Ergebnis Oschersleben IDM Sidecars Rennen 2:

1. Reeves/Rousseau 14 Runden

2. Streuer/Remmé +0.759

3. Sattler/Schmidt +34.115

4. Kimeswenger/Kölsch +49.431

5. G Roscher/Burkard +57.780

6. G Pärm/Lipstok +1:06.556

7. Remse/Wechselberger +1:06.680

8. Schwegler/Kopecky +1:09.384

9. Zimmermann/Segers +1:09.763

10. G Perillat/Kotchan +1:23.399

11. G Pierard/Pierard +1:28.903

12. Kranenburg/Hahn 1:34.205

13. G Lingen/Prudlik 1:40.265

14. Vermeule/Bouis 1:40.437