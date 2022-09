Red Bull Ring: Wie erwartet Reeves/Rousseau Bestzeit

Beim Freien Training der IDM Sidecars in Spielberg fuhren Tim Reeves und Beifahrer Kevin Rousseau die beste Zeit. Nur 12 Teams waren am Start, darunter als Gaststarter die Brüder Ben und Tom Birchall.

An diesem Wochenende stehen die Rennen 7 und 8 der IDM Sidecars auf dem Red Bull Ring in Österreich auf dem Plan. Nur zwölf Teams waren im Freien Training auf der 4,3 km langen, wunderschönen Rennstrecke dabei.

Unter ihnen die Brüder Ben und Tom Birchall aus Mansfield in Nottinghamshire. Die beiden Briten sind mit ihrer LCR Honda 600 als Gaststarter in den beiden Rennläufen dabei. Das verspricht für die beiden Sidecar-Rennen am Samstag (16 Uhr, Sprintrace) und am Sonntag (16:30 Uhr) Hochspannung.

Der Grund? Die Birchall-Brüder und der achtfache Weltmeister Tim Reeves sind wie Feuer und Wasser zueinander. Auf der Strecke ging es in der Vergangenheit des Öfteren mit Haken und Ösen zu, wenn Reeves auf Birchall traf.

In einer Sache aber sind sich Ben Birchall und Tim Reeves einig: Die Terminkollision zwischen dem WM-Lauf in Spa-Francorchamps und der Tourist Trophy auf der Isle of Man am ersten Juni-Wochenende war eine Fehlplanung. «Das darf doch nicht wahr sein», schimpfte Reeves damals, «die Tourist Trophy ist die einzige Seitenwagenveranstaltung weltweit, die Sponsoren und eine breite Fernseh- und Medienberichterstattung anlockt.» Sowohl Reeves und Beifahrer Kevin Rousseau als auch die Birchalls sagten daraufhin ihre Teilnahme an der Sidecar-WM ab.

Jetzt treffen sie auf dem Red Bull Ring wieder aufeinander und man darf gespannt sein, wie die Rennen ausgehen. Im Freien Training war von Rivalität allerdings noch nichts zu sehen. Reeves/Rousseau, die in der aktuellen IDM-Wertung mit 24 Punkten Vorsprung vor Sepp Sattler und Beifahrer Luca Schmidt vorne liegen, fuhren auf ihrer ARS Yamaha mit 1:44.080 min Bestzeit.

Die zweitbeste Zeit fuhren der Finne Pekka Päivärinta und seine niederländische Beifahrerin Ilse de Haas mit 1:46.755 min, auf Platz 3 folgten Sattler/Schmidt (1:47.560) vor Lennard Göttlich/Uwe Neubert (1:49.170). Alle vier Teams gehören zur Bonovo-Familie von Sponsor Jürgen Röder. Die Birchalls beließen es bei drei Runden, dann kehrten sie ins Paddock zurück.

Ergebnisse Freies Training Red Bull Ring (A):

1. Reeves/Rousseau (ARS Yamaha), 1:44.080 min

2. Päivärinta/de Haas (LCR Yamaha), 1:46.755

3. Josef Sattler/Luca Schmidt (ARS Yamaha), 1:47.560

4. Göttlich/Neubert (ARS Yamaha), 1:49.170

5. Zimmermann/Mahl (ARS Yamaha), 1:50.182

6. Kimeswenger/Sedlacek (ARS Yamaha), 1:50.290

7. Eero Pärm/Lauri Lipstok (LCR Yamaha), 1:51.324

8. Jakob Rutz/Thomas Hofer (LCR Yamaha), 1:51.535

9. Kranenburg/van Middegaal (RCN Yamaha), 1:51.846

10. Remsé/Wechselberger (ARS Yamaha), 1:52.262

11. Schwegler/Kopecky (LCR Yamaha), 1:55.333

12. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), 3 Runden

IDM Sidecar Stand nach 6 von 12 Rennen:

1. Reeves/Rousseau (GB/F) 114 Punkte

2. Sattler/Schmidt (D) 90

3. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ) 54

4. Pärm/Lipstock (EST) 43

5. Zimmermann/Mahl (D) 39

6. Göttlich/Neubert (D) 39

7. Remse/Wechselberger (SLO/A) 38

8. Rutz/Hofer/Billich (CH) 30

9. Schwegler/Kopecky (D/CZ) 29

10. Päivärinta/De Haas (FIN/NL) 24

11. Kranenburg/Kartheininger (NL/D) 21

12. Vermeule/Bouius (NL) 5

Kalender IDM Sidecar:

03./04. September Red Bull Ring (A)

24./25. September Hockenheimring

01./02. Oktober Oschersleben