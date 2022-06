Most Race 1: Zweiter Saisonsieg für Walid Khan (KTM)

Walid Khan (93) holte sich in Most seinen zweiten Saisonsieg

Der Niederländer Walid Khan sicherte sich in Most seinen Saisonsieg Nummer 2. Marvin Siebdrath wurde Zweiter und führt jetzt die IDM Supersport 300 an. Auf Platz 3 folgte mit Lennox Lehmann ein weiterer Freudenberg-Pilot

Nach den morgendlichen Regenschauern herrschte am Nachmittag auf dem zum Teil neu asphaltierten WM-Kurs in Most (CZ) eitel Sonnenschein und trockene Strecke. Die 27 Piloten in der Supersport 300 hatten elf Runden zu absolvieren. Wie immer gab es vor allem in der Spitze heftige und spannende Positionskämpfe.

Bis auf Jorke Erwig (Kawasaki Weber Motos Racing), der am Ende Platz 8 belegte, machten die Fahrer der ersten beiden Startreihen den Sieg unter sich aus. Pole-Setter Leo Rammerstorfer vom Team Freudenberg KTM musste schon in der ersten Runde seinen Teamkollegen Walid Khan vorbei lassen, kämpfte aber bis zum Schluss um den Sieg mit.

Der Niederländer machte in den folgenden Runden viel Führungsarbeit, aber vor allem Marvin Siebdrath vom Team Füsport Kawasaki und Lennox Lehmann (Freudenberg KTM) griffen immer wieder an. Zur Fünfergruppe an der Spitze zählte auch der Ungar Mate Szamado mit seiner Kawasaki.

In der fünften Runde waren gleich drei Freudenberg-Piloten vorne, doch Siebdrath nutzte den Windschatten auf der Geraden zum Teil sehr gut aus und führte in Runde 9 das Feld kurzfristig an. Das gelang ihm anfangs auch in der letzten Runde, aber der auf der Bremse total starke Walid Khan bereitete seinen entscheidenden Angriff klug vor und kam aus der letzten Kurve besser heraus als Siebdrath.

Khan gewann total knapp mit 14tausendstel Sekunden Vorsprung vor Siebdrath und Lehmann, der den Hauch von 0.027 Sekunden langsamer war als sein Teamkollege. Aber auch Rammerstorfer schlug sich prächtig auf Rang 4, der Szamado gut auf Abstand halten konnte.

Der Philippino Troy Alberto (Füsport Kawasaki) belegte als Neuling Platz 6. Toni Erhard vom Beinlich Racing Team Roto-Store holte nach einer verletzungsbedingten Pause auf Platz 14 seine ersten zwei Saisonpunkte.

Ergebnisse (TOP 9) Most (CZ) SSP 300 Rennen 1:

1. Walid Khan (KTM), 11 Runden

2. Marvin Siebdrath (Kawasaki) +0.014 sec

3. Lennox Lehmann (KTM) + 0.027

4. Leo Rammerstorfer (KTM) +0.077

5. Mate Szamado (Kawasaki) +0.231

6. Troy Alberto (Kawasaki) +1.296

7. Oliver Svendsen (Kawasaki) +1.601

8. Jorke Erwig (Kawasaki) +1.864

9. Troy Beinlich (Kawasaki) +11.081

IDM SSP 300 Stand (TOP 9) nach 5 von 14 Rennen:

1. Marvin Siebdrath (Kawasaki) 81

2. Leo Rammerstorfer (KTM) 76 Punkte

3. Walid Khan (KTM) 66

4. Thom Molenaar (Kawasaki) 47

5. Jorke Erwig (Kawasaki) 45

6. Scott Deroue (KTM) 45

7. Mate Szamado (Kawasaki) 43

7. Troy Beinlich (Kawasaki) 42

8. Lennox Lehmann (KTM) 41

9. Max Zachmann (Kawasaki) 31