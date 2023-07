IDM Schleiz: Mit SSP 300-Sieg zur WM nach Most

Walid Khan behielt in einem wilden Rennen der IDM Supersport 300 die Nerven und sicherte sich den Sieg. Sturz des IDM-Leaders Inigo Iglesias. Zweiter Platz geht auf dem Dreieck Lennox Lehmann, P3 für Ruben Bijman.

Das Rennen der IDM Supersport 300 ging nach der windigen Mittagspause am Schleizer Dreieck los. Ihren ersten Einsatz hatten die Teenager bereits am Samstagnachmittag, wo Phillip Tonn seinen ersten IDM-Sieg einfahren konnte, vor Lennox Lehmann und Inigo Iglesias. Für das zweite Rennen nahmen wieder Lehmann, Iglesias und Walid Khan in der ersten Reihe Platz. Über der Strecke wehte weiterhin ein ordentlicher Wind und liess auf heftige Windschatten-Duelle hoffen.

Dirk Geiger vom Team Freudenberg tauschte seine KTM gegen das Mikro. Dafür legt er in der kommenden Woche bei der Supersport 300-WM in Most wieder ordentlich los. Tonn hatte am Vortag gut aufgepasst und bog nach einem mehr als flotten Start als Erster in die erste Ecke an. Die Rennleitung nahm den Start anschließend noch genau unter die Lupe, konnte aber keinerlei Verfehlungen ausmachen.

Unterdessen legte Tonn flotte Zeiten vor und hatte Iglesias, Khan, Lehmann, Mate Szamado und noch ein halbes Dutzend weitere Piloten am Hinterrad kleben. Mies lief es für den Vorjahresmeister Marvin Siebdrath, der mit seiner Kiefer-Yamaha in der ersten Runde außerhalb der Punkteränge rangierte. In Runde 3 übernahm Walid Khan das Kommando an der Spitze und probte damit bereits für seinen Wild-Card-Einsatz am kommenden Wochenende bei der WM in Most.

In der Seng mussten die Nachwuchspiloten in jeder Runde über das nach einem Sidecar-Crash nötig gewordene Bindemittel räubern, aber an ihrem flotten Tempo mit Zeiten um die 1.37 min änderte sich nichts. Fabio Sarasino machte sich in der fünften Runde lang, kam aber unverletzt davon. Die Top Ten blieben nach wie vor dicht beisammen und konnten sich auch in der zweiten Rennhälfte erst einmal nicht voneinander trennen. Bei der Führungsarbeit wechselten sich Khan und Iglesias ab. Vier Rennen vor Schluss versuchte auch Tonn sein Glück an der Spitze und konnte den Konter von Iglesias geschickt abwehren. Aber das letzte Wort war da noch längst nicht gesprochen.

Kontrolliert wurde von der Rennleitung auch noch die kleine Rempelei zwischen Tonn und Ruben Bijman. Derweil wurden die Scharmützel an der Spitze bei noch zwei verbleibenden Runden eindeutig heftiger. Khan agierte dabei abgeklärt und konnte sich ein wenig absetzen. Mit einem Vorsprung von 1,331 sec schnappte sich der Niederländer den Sieg. Tumultartige Szenen spielten sich im Schlussspurt ab. Lehmann quetschte sich noch auf Platz 2 nach vorne und Ruben Bijman ergatterte Rang 3. Tonn und Iglesias gerieten auf den letzten Metern in Komplikationen miteinander. Tonn rettete sich auf Platz 4, Iglesias stürzt und hangelte sich noch auf Platz 19 ins Ziel. Allerdings wurde auch dieser Unfall von der Rennleitung nochmals unter die Lupe genommen.

IDM Schleiz Ergebnis Supersport 300 Rennen 2

1. Walid Khan

2. Lennox Lehmann

3. Ruben Bijman

4. Phillip Tonn

5. Troy Alberto

6. Ferre Fleerackers

7. Mate Szamado

8. Max Zachmann

9. Dustin Schneider

10. Thom Molenaar

11. Dylan Czarkowski

12. Oliver Svendsen

13. Sven Doornenbal

14. Marvin Siebdrath

15. Kas Bekmans