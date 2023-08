IDM Red Bull: Tonn macht Supersport 300-Freischwimmer

In der IDM Supersport 300 machte am Samstag der Deutsche Phillip Tonn alles richtig. Erst sicherte sich der KTM-Pilot vom Team Freudenberg die Pole-Position und anschließend den Sieg. Im strömenden Regen.

Phillip Tonn (Freudenberg KTM-Paligo Racing) nutzte den Dauerregen, um seine erste Pole Position in der IDM Supersport 300 zu sichern. «Es ist nicht einfach, aber ich fühle mich trotz der schwierigen Bedingungen gut auf dem Motorrad und der Strecke», kommentierte der 17-Jährige seine Leistung auf idm.de. Zudem sei es sein erstes nasses Qualifying seit drei Jahren gewesen, fügte er hinzu. Die schnellste Rundenzeit, die Tonn die Pole Position sicherte, lag bei 2:02,029 Minuten.

Neben ihm stellten sich Petr Svoboda und sein WM-Kollege Lennox Lehmann in Startreihe 1 auf. Reihe 2 gehörte Dirk Geiger, Ruben Bijman und Kas Beekmans. In der dritten Reihe nahmen Inigo Iglesias, Max Zachmann und Dustin Schneider Platz.

Tonn münzte seine Pole-Position perfekt um und setzte sich an die Spitze des Feldes. Teamkollege Walid Khan schoss von Startplatz 10 gleich mal auf Rang 5. Eher überschaubar verlief der Start von Titelverteidiger Marvin Siebdrath, der einen weiten Bogen fahren musste. Die Rennleitung schaute sich den Start nochmal genau an, gab aber nach wenigen Minuten Entwarnung, dass keiner der Nachwuchspiloten einen Frühstart fabriziert hatte.

Tonn machte in den ersten Runden ordentlich Meter und überließ den Verfolgern hinter ihm die Positionskämpfe, bei Bedingungen, die auch den kleinsten Fehler gleich mit einem Ausfall bestrafen. Daher ging es bei den sonst recht wilden 300er-Fahrern wesentlich gesitteter zu als bei den Rennen im Trockenen. Elf Runden waren für die Teenager angesetzt. Auch wenn der Regen nicht ganz so runtermachte wie am restlichen Tag, dürfte keiner der Piloten auch nur noch einen trockenen Fetzen am Laib gehabt haben. Ähnlich dürfte es auch den Boxenmannschaften gehen, die tapfer ihren Dienst verrichteten, auch wenn die Boxentafeln bei der Gischt nicht wirklich gut zu sehen waren.

Tonn hielt sein Tempo über die weitere Distanz hoch und bot gleich mehrere schnellste Rennrunden auf. Denn während er freie Sicht nach vorne hatten, hatten die Verfolger zu tun, die Orientierung zu behalten. Einen Ausrutscher verzeichnete Petr Svoboda, der mit seiner Kawasaki aber wieder auf die Strecke zurückkehren konnte. Turbulenter wurde es in der Schlussphase zwischen Khan, Iglesias, Schneider und Lehmann. Geiger und Bekmans hatten etwas Gas rausgenommen und den Kontakt zur ersten Verfolgergruppe verloren.

An der Spitze blieb Tonn fehlerfrei und holte sich nach der Premiere auf dem Schleizer Dreieck seinen zweiten IDM-Sieg. Iglesias setzte sich bei den Verfolgern durch und eroberte Rang 2 und die vorläufige Führung in der Gesamtwertung, Dritter wurde Walid Khan.

IDM Supersport 300 Rennen 1

1. Phillip Tonn

2. Inigo Iglesias

3. Walid Khan

4. Lennox Lehmann

5. Dustin Schneider

6. Ferre Fleerackers

7. Dirk Geiger

8. Kas Beekmans

9. Ruben Bijman

10. Max Zachmann

11. Korbinian Brandl

12. Dylan Czarkowski

13. Marvin Siebdrath

14. Oliver Svendsen

15. Fabio Sarasino