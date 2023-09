Inigo Iglesias: Goldener IDM-Titel, jetzt WM-Deal fix

Der Spanier vom Team Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki feierte beim IDM-Finale auf dem Hockenheimring seinen SSP 300-Titel ganz in Gold gekleidet. Jetzt geht sein WM-Abenteuer mit seinem Team weiter.

Den Titel in der IDM Supersport hatte Inigo Iglesias schon beim vorletzten IDM-Wochenende im niederländischen Assen eingetütet, werbewirksam beim Heimrennen seines Kawasaki-Teams um Rob Vennegoor und Frank Krekeler. Jetzt kehrt der Spanier in die WorldSSP300, die kleinste WM-Klasse, zurück und bleibt seinem Team treu. «Inigo dominierte die diesjährige IDM Supersport 300 in den Farben von Füsport RT Motorsports by SKM – Kawasaki», begründet Vennegoor seine Entscheidung, «obwohl auch für ihn in einer neuen Meisterschaft viele neue Strecken im Kalender waren. Die WorldSSP300 ist nichts Neues für Iglesias, da er dort bereits vier Mal auf dem Podest stand und das Ziel für nächstes Jahr ist, mit uns diese Podestzahl zu erhöhen und um die Meisterschaft zu kämpfen.»

«Iglesias wurde am 9. April 2002 geboren und ist als großes Talent bekannt, mit viel Zukunftspotenzial», ist sich sein altes neues Team sicher. «Die letzte IDM-Saison war damit ein Schritt zu einer weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit mit der niederländischen/deutschen Mannschaft.»

«Ich bin sehr stolz auf Inigos Wechsel, denn genau das war der Plan, den wir mit dieser Zusammenarbeit hatten», erklärt Vennegoor. «Wenn das dann so erfolgreich gelingt, auch mit dem IDM Supersport 300 Titel, dann ist es auch ein fantastischer Abschied von der IDM. Andererseits ist es natürlich schade, dass Inigo der letzte Fahrer in unserem Team ist, der diesen Transfer machen kann, aber wir werden alles tun, um seinen erfolgreichen Fortschritt in der World Supersport 300 weiterzuführen. Er hat gezeigt, dass er auch in dieser Klasse erfolgreich sein kann und daher blicke ich zuversichtlich auf ein wunderbares Jahr 2024.»

«Das Ziel mit ihm ist zweifellos der Titel», so der gemeinsame Plan, «um für uns das Ultimative zu erreichen: innerhalb unseres Teams zu wachsen, um schließlich auf Weltmeisterschaftsniveau sehr erfolgreich zu sein. Das zu erfüllen, wäre toll.»

«Ich bin sehr froh, die IDM Meisterschaft gewonnen zu haben», fügt Iglesias an, «und mit dem Team für die Saison 2024 in Richtung World Supersport 300 zu gehen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit aufgebaut, die für nächstes Jahr sehr wichtig sein wird.»