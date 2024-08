Assen: Andreas Kofler kontert den Konter und gewinnt

Das zweite Rennen der IDM Supersport in Assen gewann der Österreicher Andreas Kofler. Er konterte in der Timmerbocht eine vorherige Attacke des Belgiers Luca de Vleeschauwer, der Zweiter wurde.

Andreas Kofler war von Anfang an des zweiten Rennens der Supersportler auf dem TT Circuit in Assen der dominante Fahrer. Der 20 Jahre alte Österreicher aus dem väterlichen Team Yamatube Motorsport Kofler fuhr von Anfang an vorne und in der fünften Runde Bestzeit.

Zur achten Runde hatte sich eine Sechsergruppe mit Kofler, de Vleeschauwer, Daniel Blin, Sasha de Vits, Lennox Lehmann und Dirk Geiger gebildet.. Drei Sekunden dahinter folgten Marvin Siebdraht, Twan Smits, Filip Feigl und Kas Beekmans.

Koflers Teamkollege Lehmann, anfangs der Runde 5 noch Zweiter, wurde hier von de Vleeschauwer abgedrängt. Er kam nach dieser Berührung augenscheinlich etwas aus dem Rhythmus und wurde am Ende Fünfter. In Runde 10 führte eine Dreiergruppe mit Kofler, de Vleeschauwer und Blin das Feld an. Zwei Sekunden dahinter kämpften Lehmann, de Vits und Geiger um die Plätze.

So ging es in die letzte Runde. Blin bremste etwas zu spät und fiel ein wenig zurück. Luda de Vleeschauwer, der rundenlang versucht hatte, Kofler anzugreifen, ergriff in der schnellen Linkskurve vor der Timmerbocht seine Chance und zog mit etwas Anlehnen an den Konkurrenten am Österreicher vorbei. Doch der konterte sofort seinerseits in der Schikane vor Start und Ziel, presste sich an dem Belgier sauber vorbei und gewann das Ding.

Ergebnisse IDM SSP Assen, Rennen 2 (TOP 12):

1. Andreas Kofler (A), Yamaha, 13 Rd.

2. Luca de Vleeschauwer (B). Triumph, +0.140

3. Daniel Blin (PL), Ducati, +0.469

4. Sasha de Vits (B), Yamaha, +5.107

5. Lennox Lehmann (D), Yamaha, +5.191

6. Dirk Geiger (D), Honda, +5.418

7. Marvin Siebdrath (D), Yamaha, +8.664

8. Twan Smits (NL), Yamaha, +8.939

9. Filip Feigl (CZ), Triumph, +9.076

10. Kas Beekmans (NL), Yamaha, +9.306

11. Luca Göttlicher (D), Triumph, +3.10.343

12. Julius C. Röhrig (D), Honda, +17.633