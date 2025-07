IDM Oschersleben: Geiger und Kofler teilen sich Siege

Die Siege teilte sich Dirk Geiger (Honda) und Titelverteidiger Andreas Kofler (Yamaha). Doch für die Show in Oschersleben war Geiger zuständig, der beide Mal vom letzten Startplatz losmusste.

Er fuhr von ganz hinten nach ganz vorn. Was Dirk Geiger im ersten IDM Supersport-Lauf in der Motorsport Arena Oschersleben ablieferte, war eine Meisterleistung. Obwohl er im Vorfeld 25 Punkte aberkannt bekommen hatte.

Ein Durchmarsch

Im MCA Racing Team überschlugen sich am Samstag die Ereignisse. Weil Geiger das Motorenlimit überschritten hatte, musste er in den Rennen von der letzten Position starten. Polesetter Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) und Daniel Blin (AF Racing), der den zweiten Lauf im tschechischen Most gewonnen hatte, spielten nach dem Start an der Spitze die Hauptrollen.

Die richtig große Show zog Geiger ab. Vom 23. Startplatz aus ballerte er durchs Feld und war nach der ersten Runde schon Neunter. In der fünften Runde tauchte er als Vierter auf und in der siebten war er bereits auf Podiumskurs. Im neunten Umlauf übernahm Geiger die Führung. Von Kofler kam noch ein Angriff. Der Österreicher hatte trotz seiner lädierten Schulter, die er immer mit einem Eisbeutel kühlt, nicht eine Sekunde daran gedacht, einen Gang zurückzuschrauben. Am Ende gab es nur noch drei Möglichkeiten, um an Geiger vorbeizukommen, doch der fuhr mit einem Vorsprung von 0,162 Sekunden über die Ziellinie.

Dann brach es aus tiefstem Inneren aus dem Sieger heraus: «Ich bin im Arsch.» Geiger war fix und fertig. Im Mittelfeld sei es ziemlich kritisch gewesen, danach habe er die Gegner Step by Step überholt und gleichzeitig versucht, die Reifen zu schonen, ließ er wissen.

Kofler hatte sich mehr von dem Rennen erhofft. Dass Geiger von ganz hinten nach vorne kam, war heftig. Kofler erwähnte aber auch den Wind, der ihm später das Heranfahren erschwerte. Zwischendurch hatte sich Julius Caesar Rörig mit ihm angelegt. Die wagemutige Überholaktion des MCA-Fahrers war grenzwertig. Kofler verwies den 19-Jährigen in die Schranken. Dass er am Ende auf P5 liegend in der zweitletzten Kurve stürzte, steht auf einem anderen Blatt. Daniel Blin war der dritte Mann auf dem Podium.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Dirk GEIGER (D), Honda

2. Andreas KOFLER (A), Yamaha

3. Daniel BLIN (PL), Ducati

4. Luca DE VLEESCHAUWER (B), Ducati

5. Melvin VAN DER VOORT (NL), Ducati

6. Štěpán ZUDA (CZ), Yamaha

7. Marvin SIEBDRATH (D), Yamaha

8. Filip FEIGL (CZ) Triumph

9. Marcel BRENNER (CH), Ducati

10.Lennox LEHMANN (D), Yamaha

11.Richard IRMSCHER (D), Honda

12.Luca GÖTTLICHER (D), Kawasaki

13.Valentino HERRLICH (D), Kawasaki

14.Damien RAEMY (CH), Yamaha

15.Till Benedikt BELCZYKOWSKI (D), MV Agusta

Sieg geht nach Österreich

Er fackelte wieder ein Feuerwerk ab Emotionen ab, aber im zweiten IDM Supersport-Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben konnte Dirk Geiger (MCA Racing) im Gegensatz zum ersten Rennen von einem Gegner bezwungen werden. Am Sonntag stand Titelverteidiger Andreas Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) nach 15 Runden auf dem obersten Treppchen.

Zwischen der Pole Position, auf der Andreas Kofler stand, und dem letzten Platz hinter dem Feld, den Dirk Geiger aufgrund der Überschreitung des Motorenlimits einnehmen musste, war es ein weiter Weg. Aber der gebürtige Mannheimer hatte am Samstag schon gezeigt, dass ein Sieg auch von ganz hinten möglich ist. Kofler vollführte vorne einen seiner bekannten Blitzstarts, aber auch bei Geiger ging es richtig zur Sache. Die halbe Gerade reichte für ihn, um acht Positionen gutzumachen. Aus der ersten Runde kam der 23-jährige Honda-Fahrer bereits als Siebter zurück.

Titelverteidiger Kofler wurde von den Ducati-Fahrern Daniel Blin (AF Racing) und Luca de Vleeschauwer (Track and Trades Wixx Racing) bedrängt. Geigers Aufholjagd war erneut sehenswert, aber nicht so eindeutig klar wie im ersten Rennen. Die Ducati-Jungs konnte er auch bezwingen, aber Blin wie auch de Vleeschauwer konnten ihm in Schlagdistanz folgen.

In der vorletzten Runde fand Kofler zu seiner alten Stärke zurück, überrumpelte Geiger und hielt durch bis zur Ziellinie. Mit einem Vorsprung 0,084 Sekunden ging der Sieg an Kofler. Und gleichzeitig holte er die Führung in der Gesamtwertung. Er hat jetzt drei Punkte Vorsprung vor dem Deutschen.

«Dass es so eng wird, war nicht ganz der Plan», sagte Kofler bei der Siegerehrung. «Obwohl ich wusste, dass Dirk irgendwann vorne auftauchen würde. Zwei Mal habe ich den Kampf gegen ihn bisher verloren. Ein drittes Mal habe ich mir das nicht bieten lassen wollen.» Dritter wurde nicht wie erwartet Daniel Blin, sondern Luca de Vleeschauwer.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Andreas KOFLER (A), Yamaha

2. Dirk GEIGER (D), Honda

3. Luca DE VLEESCHAUWER (B), Ducati

4. Daniel BLIN (PL), Ducati

5. Štěpán ZUDA (CZ), Yamaha

6. Marvin SIEBDRATH (D), Yamaha

7. Julius Caesar RÖRIG (D), Honda

8. Filip FEIGL (C), Triumph

9. Dylan CZARKOWSKI (NLD), Yamaha

10.Lennox LEHMANN (D), Yamaha

11.Richard IRMSCHER (D), Honda

12.Till Benedikt BELCZYKOWSKI (D), MV Agusta

13.Luca GÖTTLICHER (D), Kawasaki

14.Ruben BIJMAN (NL), Honda

15.Thomas EDER (D), Ducati