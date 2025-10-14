Lehmann ist Metall an der Wirbelsäule endlich los

Mit der Operation Ende September 2025 enden zwei Jahre mit einer Menge Metall im Rücken. Im September 2023 hatte sich Lehmann bei einem WM-Crash zwei Brustwirbel gebrochen. Das Kapitel ist abgeschlossen.

Direkt im Anschluss an das Saisonfinale der IDM Supersport auf dem Hockenheimring unterzog sich Lennox Lehmann in den Thüringen-Kliniken Georgius Agricola in Saalfeld einer geplanten Operation. Am 29. September 2025 wurde das Material entfernt, das ihm nach seinem schweren Sturz in Aragón an der Wirbelsäule und am Oberschenkel eingesetzt worden war.

Dank Lehmanns ausgezeichneter körperlicher Verfassung konnte die behandelnde Ärztin die Entnahme des gesamten Materials in einem einzigen Eingriff vornehmen. Bei Normalos wären hierfür zwei separate Operationen nötig gewesen. Bereits drei Tage nach der Operation konnte er die Klinik wieder verlassen.

«Für mich beginnt nun die Phase der Erholung und intensiven Physiotherapie, um die volle Mobilität und Kraft wiederherzustellen», berichtete der Patient. «Das große Ziel ist klar: Ich möchte bis zum 7. November fit genug sein, um an den geplanten Testfahrten in Barcelona, Aragón, Sevilla und Jerez teilzunehmen.» Die Intensität der Testzeit auf der Yamaha R9 wird vor Ort an seinen körperlichen Zustand angepasst.

Das Apreco Ten Kate Yamaha Racing Team blickt bereits gespannt auf die kommende Saison. Die offizielle Teampräsentation für 2026 ist im Rahmen der Motorradmesse Intermot in Köln geplant (4. bis 7. Dezember 2025). «Langfristig verfolgt das Team große Ziele», verrät Lehmann vorab. «Für die Saison 2026 sind mehrere Wildcard-Einsätze in der Supersport-Weltmeisterschaft angedacht. Der schrittweise Einstieg in diese Weltmeisterschaft ist das erklärte langfristige Ziel des Apreco Ten Kate Yamaha Racing Teams.»

«Die Regeneration läuft gut und ich fühle mich von Tag zu Tag besser und komme somit meinem Ziel, Anfang November wieder auf dem Bike zu sitzen immer näher», verkündete Lehmann dieser Tage. «Ich freue mich auf die Tests, werde das ganze aber ganz entspannt angehen und natürlich auf meinen Körper hören.»