David Datzer (BMW): «Ich bin bereit für die Saison»

«I'm ready for the fight», lautet die Kampfansage von David Datzer an seine Gegner

Mit viel Selbstvertrauen startet David Datzer in die IRRC-Saison. Für den Saisonauftakt im niederländischen Hengelo hat sich der bayrische BMW-Pilot eine Top-3-Platzierung vorgenommen.

Am Beginn der letztjährigen Saison der International Road Racing Championship (IRRC) hatten nur wenige David Datzer auf ihrer Liste der Titelanwärter. Der Deutsche fuhr sich zwar schon 2019 durch seine lockere Art in die Herzen der Road-Racing-Fans, in Horice sorgte er mit seinem Sieg in Lauf 2 nicht nur für eine Überraschung, die sich mit einem dritten Rang im ersten Rennen schon angedeutet hatte, er etablierte sich auch im Spitzenfeld.

Dass diese Resultate keine Eintagsfliegen waren, stellte der BMW-Fahrer am Hengelo-Wochenende unter Beweis, an dem er einen zweiten Platz und einen neuerlichen Sieg einfahren konnte. Plötzlich hatte Datzer beim Finale in Frohburg sogar Chancen auf den Gesamtsieg. Ein technischer Defekt mit anschließendem Sturz machte zwar alle Hoffnungen zunichte, er hatte allerdings eine deutliche Duftmarke für 2022 hinterlassen.

Neben dem Deutschen Titelverteidiger Didier Grams (BMW), dem Schweizer Lukas Maurer (Kawasaki), der im Vorjahr die ersten drei Rennen für sich entscheiden, nach einem schweren Trainingssturz aber am Saisonfinale nicht teilnehmen konnte, sowie dem belgischen Superbike-Gesamtsieger des Jahres 2016 Vincent Lonbois (Yamaha), der sich zur Rückkehr in die IRRC entschlossen hat, gehört Datzer zum engen Favoritenkreis.

«Tatsächlich, ich fühle mich bereit, den Kampf aufzunehmen», bestätigte Datzer nach seiner Rückkehr von einem einwöchigen Einsatz als BMW-Testfahrer. «Nur das in Frohburg gebrochene Kahnbein in der linken Hand bereitet mir derzeit vom vielen Fahren ein wenig Probleme, aber bis zum Saisonstart am kommenden Wochenende in Hengelo gönne ich mir jetzt noch etwas Ruhe, dann wird das schon wieder.»

Schon vor Frankreich hatte Datzer ausreichend Gelegenheit, seine Motorräder zu testen. «Ich war zweimal in Rijeka. Beim ersten Mal mit dem MTP Racing Team. Da war ich mit einer Runde in 1:27,3 min. nur etwa eine halbe Sekunde langsamer als Jonas Folger, das macht mich schon stolz. Danach war ich mit dem Team von Penzkofer in Kroatien. Da bin ich erstmals die BMW mit großem Tank für die Tourist Trophy gefahren.»

Vor dem Saisonstart der IRRC im niederländischen Hengelo am kommenden Wochenende geht der Vater einer Tochter mit gewohnter Lockerheit heran. «Im Vordergrund sollte wie immer der Spaß an der Sache stehen. Ich versuche locker zu bleiben, dann werde ich schon sehen, wo ich im Vergleich zur starken Konkurrenz stehe. Das vordringliche Ziel ist, zweimal anzukommen, aber eine Top-3-Platzierung wäre natürlich schon toll.»

Terminkalender IRRC 2022

30.04. – 01.05. Hengelo (NL)

01.07. – 03.07. Imatra (FIN)

23.07. – 24.07. Chimay (B)

13.08. – 14.08. Horice (CZ)

17.08. – 18.09. Frohburg (D)