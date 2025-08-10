IRRC Supersport: Titelverteidiger Cerveny zieht davon

Nach seinem Doppelsieg in Horice ist Marek Cerveny auf dem besten Weg seinen Titel in der IRRC Supersport erfolgreich zu verteidigen. Hinter Petr Najman holte sich Gary Johnson Rang 3. Rico Vetter wird bester Deutscher.

Im ersten Rennen der IRRC Superbike überließ Petr Najman seinem tschechischen Landsmann Marek Cerveny kampflos den Sieg, nachdem er gestürzt war. Wollte der Yamaha-Pilot in der Meisterschaft nicht weiter an Boden verlieren, war er im zweiten Lauf gefordert. In den ersten drei Runden schaffte er es auch das Tempo von Platz 1 zu diktieren, doch dann musst er doch Cerveny den Vortritt lassen, der rasch klare Verhältnisse schuf.

Zur Halbzeit waren die Positionen auf den vorderen Plätzen bezogen. Cerveny führte 4,4 Sekunden vor Najman, der seinerseits den Briten Gary Johnson vom Team Schleizer Dreieck um 2,8 Sekunden distanziert hatte. Nur im Kampf um Rang 4 blieb es spannend. Der Tscheche Matej Vit nützte den Top-Speed-Vorteil seiner Maschine geschickt aus und setzte sich vor den Schweizer Mauro Poncini, der im ersten Rennen noch den dritten Platz belegt hatte.

Bis ins Ziel blieb die Reihung unverändert, lediglich der Deutsche Rico Vetter konnte sich in der vorletzten Runde noch den Tschechen Karel Brandtner von der achten Position verdrängen. Nach dem ersten Umlauf noch an der vierten Stelle, fiel der Deutsche Wolfgang Schuster bei seinem Gaststart noch auf den zehnten Rang zurück. Nach seinem Motorschaden in Lauf 1 erwies sich die Ersatzmaschine als weniger konkurrenzfähig.

Vor den Rennen in Schleiz in vierzehn Tagen und Frohburg am 20. und 21. September hat sich Cerveny wieder an die Spitze der Tabelle gesetzt. Der Titelverteidiger führt 13 Punkte vor Najman. Der Nordire Adam McLean, der aus persönlichen Gründen seinen Start zurückziehen musste, liegt als Dritter bereits beachtliche 38 Zähler zurück. Im Kampf um den besten Deutschen hat nun wieder Vetter knapp die Nase vorne.

Ergebnis IRRC Supersport, Horice, Rennen 2, 10. August 2025

1. Marek Cerveny (CZ), Triumph, 10 Runden. 2. Petr Najman (CZ), Yamaha, 8,493 sec zur. 3. Gary Johnson (GB), Suzuki, + 10,969 sec. 4. Matej Vit (CZ), Triumph. 5. Mauro Poncini (CH), Yamaha. 6. Markus Karlsson (S)*, Kawasaki. 7. Ilja Caljouw (NL), Yamaha. 8. Rico Vetter (D), Kawasaki. 9. Karel Brandtner (CZ), Yamaha. 10. Wolfgang Schuster (D)*, Yamaha. Ferner: 11. Moritz Klaus (D)*, Honda. 14. Sebastian Frotscher (D), Yamaha. 16. Jonas Stracke (D), Yamaha. 22. Florian Glashauser (D)*, Yamaha.

*Gastfahrer (ohne Punkte).

Zwischenstand IRRC Supersport (nach 8 von 12 Rennen)

1. Cerveny, 154 Punkte. 2. Najman, 141. 3. Adam McLean (GB), Yamaha, 116. 4. Johnson, 114. 5. Caljouw, 75. 6. Poncini und Vit, beide 71. 8. Vetter, 61. 9. Frotscher, 60. 10. Darryl Tweed (IRL), Yamaha, 46. Ferner: 13. Thomas Wendel (D), Yamaha, 27. 17. Stracke, 16.