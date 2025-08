Philipp Neumüller gewinnt Berg-Europameisterschaft

Auch 2025 geht ein Titel in der Berg-Europameisterschaft an einen österreichischen Fahrer. Philipp Neumüller gewann die Klasse Supermoto. Thomas Altendorfer und Thomas Mitgutsch holten sich ebenfalls Top-3-Plätze.

Motorrad-Bergrennen haben in Österreich eine lange Tradition, daher kommen die Erfolge der österreichischen Teilnehmer an der Berg-Europameisterschaft nicht wirklich überraschend. Bereits 1970 gab es in dieser speziellen Sparte mit Franz Weidovsky den ersten Europameister aus der Alpenrepublik. Der spätere Grand-Prix-Sieger Eduard Stöllinger trug sich übrigens 1976 und 1977 ebenfalls in die Liste der Champions ein.

Mit Philipp Neumüller gibt es aus rot-weiß-roter Sicht auch diese Saison einen Europameister zu vermelden. Bei seinen beiden Heimrennen in Landshaag und Julbach blieb der Husqvarna-Pilot ebenso ungeschlagen wie beim Saisonfinale in Lückendorf (Deutschland). Nur in Spoleto (Italien) musste er im zweiten Durchgang dem italienischen Titelverteidiger und Manx-GP-Haudegen Salvatore Sallustro den Vortritt lassen.

Mit dem Punktemaximum und dem Streckenrekord in der Viertelliterklasse konnte Thomas Altendorfer beim deutschen EM-Lauf zwar ein Highlight setzen, allerdings konnte er nicht verhindern, dass der Titel an den Italiener Guido Testoni ging. Für den vorjährigen Vize-Europameister Rolf Haller reichte es knapp nicht für die Top-3 in der Endabrechnung. Das Schweizer Urgestein beendete die Serie an der vierten Stelle.

In den Klassen Supersport und Superbike setzte sich einmal mehr Maurizio Bottalico gegen seine Konkurrenz durch. Für den in San Marino lebende Italiener sind es die EM-Titel Nummer 7 und 8. Mit Thomas Altendorfer als Vize-Europameister in der Kategorie Supersport und Thomas Mitgutsch als Drittem bei den Superbikes bzw. Supersportlern gab es für die kleine Abordnung aus Österreicher bei der Pokalübergabe in Lückendorf einiges zu feiern.

Endstand Berg-Europameisterschaft (nach 8 Läufen)

Kl. 250 GP: 1. Guido Testoni (I), Honda, 185 Punkte. 2. Thomas Altendorfer (A), Honda, 171. 3. Bernard Depierreux (B), Yamaha, 132. 4. Rolf Haller (CH), Yamaha, 92. 5. Angelo Testoni (I), Honda, 82. 6. Roberto della Latta (I), Suzuki, 78. 7. Marco Vigilucci (I), Aprilia, 18.

Supersport 300: 1. Cosimo Sozzo (I), Yamaha, 190 Punkte. 2. Marco Vigilucci (I), Yamaha, 170. 3. Stefano Leone (I), Yamaha, 128.

Supersport: 1. Maurizio Bottalico (I), Honda, 191 Punkte. 2. Thomas Altendorfer (A), Honda, 165. 3. Thomas Mitgutsch (A), Kawasaki, 119. 4. Giacomo Failla (I), Yamaha, 72. 5. Stefano Meli (I), Kawasaki, 62. 6. Marco Gabrielli (I), Honda, 36. 7. Uwe Rademacher (D), Yamaha, 29. 8. Loic Sirot (F), Kawasaki, 22.

Superbike: 1. Maurizio Bottalico (I), 200 Punkte. 2. Salvatore Sallustro (I), Yamaha, 160. 3. Thomas Mitgutsch (A), BMW, 128. 4. Giacomo Failla (I), Honda, 70. 5. Uwe Rademacher (D), Yamaha, 26. 6. Karl Stiefsohn (A), Kawasaki, 24. 7. Frederic Bongard (CH), Aprilia, 22.

Supermoto: 1. Philipp Neumüller (A), Husqvarna, 195 Punkte. 2. Salvatore Sallustro (I), KTM, 165. 3. Cosimo Sozzo (I), TM, 128. 4. Stefano Leone (I), Husqvarna, 78.