Norton ist zahlungsunfähig – Konkurs eröffnet

Jetzt ist es offiziell: Norton hat Insolvenz angemeldet. Damit steht der älteste noch existierende englische Motorradhersteller wieder einmal vor dem Aus.

Schon Anfang des Jahres musste sich Norton-Besitzer Stuart Garner vor Gericht für 300.000 Pfund unbezahlter Steuern rechtfertigen (SPEEDWEEK berichtete). Das Gericht verlängerte mit Einverständnis der Steuerbehörde sie Zahlungsfrist um 63 Tage.

Am 12. Februar sollte das Verfahren fortgesetzt werden, was nun hinfällig ist. Norton hat Insolvenz angemeldet. Als Insolvenzverwalter wurde die Firma BDO bestellt, die auf Administration und Konkursabwicklung spezialisiert ist.

Norton wurde nach zahlreichen Besitzerwechseln 2008 vom britischen Unternehmer Stuart Garner aufgekauft. An der Rennstrecke von Donington Park errichtete er eine Produktionsstätte, wo mit rund 100 Angestellten auf Manufaktur-Niveau Motorräder gebaut werden. In den Strudel des Konkursverfahrens hineingezogen wird auch das Priest House Hotel in Donington, das Norton-Besitzer Stuart Garner gehört.

Der zwischenzeitlich abgetauchte Gardner hält an der Darstellung fest, dass die 300.000 Pfund Steuerschulden (350.000 Euro) durch Steuerrückvergütungen gedeckt seien. Diese Steuerrückvergütungen stünden Norton zu, weil namhafte Investitionen in die Entwicklung neuer Modelle erfolgt seien.

TT-Legende John McGuiness beendete den Vertrag mit Norton nach nur einem Jahr und fährt dieses Jahr eine Kawasaki. Es wird gemunkelt, dass Norton auch bei McGuiness Schulden hat.