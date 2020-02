Produkte

Moto-Austria in Wels: Husqvarna zeigt Modell-Palette

Husqvarna Motorcycles präsentiert am kommenden Wochenende im Rahmen der Moto-Austria Wels (7. bis 9. Februar) das bisher vielfältigste Modellsortiment für die Motorradsaison 2020.

In den vergangenen drei Jahren ist Husqvarna Motorcycles wieder erfolgreich auf die Straße zurückgekehrt. Vor allem die VITPILEN- und SVARTPILEN-Modelle rückten dabei in den Fokus der Aufmerksamkeit. 2020 bieten die aktualisierten Modelle der Hubräume 701 und 401 ccm neben neuen Designs und technischen Weiterentwicklungen und ein dynamischeres und unterhaltsameres Fahrerlebnis.

Auch die 701 SUPERMOTO und 701 ENDURO wurden gründlich überarbeitet. Sie verfügen über eine hochmoderne Elektronik, die die Leistung des drehmomentstarken 74-PS-Einzylindermotors mit 692,7 ccm Hubraum und die Sicherheit dieser aufregenden Motorräder nochmals erhöht.

Die neue Husqvarna 701 ENDURO LR (Long Range) wurde auf Basis von Husqvarna Motorcycles beliebter 701 ENDURO entwickelt und verfügt über die gleiche fortschrittliche Elektronik, bietet jedoch zusätzliche Touring-Funktionen und einen 12-Liter-Zusatzkraftstofftank für Fahrer, die noch weiter reisen möchten. Dieser Zusatztank erhöht die Gesamtkraftstoffkapazität auf 25 Liter und bietet eine Reichweite bis zu 500 km.

Neben den neu überarbeiteten Straßenmodellen erwarten die Fans der Marke in Wels auch zahlreiche Modelle aus dem Offroad-Segment am Husqvarna-Stand. 2020 feiert zum Beispiel die neue TE 300i JARVIS EDITION den Erfolg von Graham Jarvis auf der Weltbühne des Extrem-Enduros und ist mit seinem bewährten 2-Taktmotor mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung und den offiziellen Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Grafik eine Hommage an den britischen Ausnahmesportler.

Diese und weitere Modellhighlights 2020 von Husqvarna Motorcycles werden in Halle 21/Stand 370 ausgestellt.

Alle Infos zu Messe gibt es hier: www.moto-austria.at

Einen Überblick über die Husqvarna Motorcycles Modellpalette verschafft man sich auf: www.husqvarna-motorcycles.com/at