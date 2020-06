Formel 1 seit 1950: Alle Rennwagen, alle Piloten

​Buchautor Peter Higham arbeitet weiter an seinem Lebenswerk: Er will alle Rennwagen und ihre Fahrer beschreiben seit dem ersten Formel-1-WM-Lauf in Silverstone 1950. Nun ist der jüngste Band da.

Die Formel 1 feiert in diesem Jahr 70 Jahre Bestehen. Passend zum ersten Formel-1-WM-Lauf vom 13. Mai 1950 in Silverstone ist im gleichen Monat 2020 der jüngste Band aus Peter Highams Reihe «Formula 1 car by car» erschienen, der die Jahre 1950 bis 1959 beschreibt.

Der Engländer Peter Higham setzt damit sein Lebenswerk fort. Er will jedes in der Formel-1-WM eingesetzte Fahrzeug dokumentieren, wer es einsetzte, wer es fuhr, wie es abschnitt. Aus Zuschriften an die Redaktion von SPEEDWEEK.com merken wir fast jeden Tag: Viele Formel-1-Fans sind vom Thema Statistik fasziniert. Dabei sind die Bücher von Higham als Referenz unverzichtbar.

Der überaus informativ und flott geschriebene Text alleine schon ist ein Leckerbissen. Ein Hammer sind auch die Fotos dazu, viele davon bislang unveröffentlicht. Die meisten Bilder stammen aus dem Archiv von SPEEDWEEK.com-Fotopartner LAT, einem Fundus von rund zwölf Millionen Aufnahmen.

Die 50er Jahre begannen mit der Dominanz italienischer Rennwagen von Alfa Romeo, Ferrari und Maserati. Als die Dekade zu Ende ging, hatten die Briten das Kommando übernommen – allen voran mit Vanwall und Cooper, BRM und Lotus sollten in den 60er Jahren folgen.

Wie in den anderen Bänden beschreibt Peter Higham kurz die Saison mit den wichtigsten Punkten, um dann Team für Team durchzugehen. Wir erfahren viel Wissenswertes und auch Neues über die grossen Werksrennställe, aber fast noch interessanter sind die zahllosen Details, die zu wenig bekannten Marken ausgegraben wurden und zu Piloten, die zum Glück nicht vergessen sind.



Zahlen und Fakten der Formel-1-WM sind grundsätzlich reich dokumentiert. Aber noch nie hat ein Autor so lückenlos die Geschichten dahinter enthüllt. Wir können «Formula 1 car by car» weiterhin wärmstens empfehlen, die Ausgabe 1950–59 hält mühelos das hohe Niveau seiner Vorgänger. Aus dieser fabelhaften Buchreihe sind neben dem Ende Mai veröffentlichten Band 1950–59 zuvor erschienen: 1960–69, 1970–79, 1980–89.





Das Wichtigste in Kürze

Peter Higham: Formula 1 car by car 1950–59

Von EVRO Publishing

ISBN: 978-1-910505-44-1

304 Seiten, 600 Fotos

Format 24,2 x 28,5 cm

Text in englischer Sprache

Für rund 48 Euro im Fachhandel oder direkt bei Evro Publishing