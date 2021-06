Aprilia RS660 als Trofeo-Version frei erhältlich

Die Rennabteilung von Aprilia baut aus der RS600 ein Rennstreckenmotorrad ohne Strassenzulassung, fertig aufgebaut für den Einsatz auf der Piste, mit mehr Motorleistung und weniger Gewicht.

Für den Markenpokal Trofeo Aprilia, der im Rahmen der italienischen Meisterschaft ausgetragen wird, hat die Rennabteilung von Aprilia die RS600 für den Einsatz auf der Rennstrecke aufgerüstet. Nun ist dieses Markencup-Motorrad ohne Strassenzulassung frei erhältlich.

Das leichte, flinke Mittelklasse-Motorrad wurde dafür von der Rennapreilung in zahlreichen Details angepasst. Die Trofeo-Version ist mit einer reduzierten Elektrik ohne Zündschloss, Beleuchtung und Blinkern ausgestattet, dazu kommt ein vereinfachter Kabelbaum. Das ABS ist deaktiviert, bleibt aber auf dem Motorrad montiert und an die Steuerungselektronik angeschlossen, um die Regelstrategien des integrierten elektronischen Systems weiter nutzen zu können.

Die elektronische Motorsteuerung ist neu programmiert, alle Mappings laufen mit voller Leistung und sind abgestimmt auf den montierten Racing-Auspuff von Project SC. Die TFT-Anzeige ist neu programmiert und kann mit einer Armatur am linken Lenkerstummel bedient werden.

In der Gabel ist eine geschlossene Dämpferpatrone von «Misano by Andreani» verbaut, wie das Federbein AP948 von Öhlins einstellbar in Vorspannung, Ein- und Auswärtsdämpfung. Bereift ist die Trofeo mit Pirelli Supercorsa V3 SC1.

Die Sitzposition ist sportlicher dank tiefer montierten, einstellbaren Lenkerstummeln und einstellbaren Fussrasten. Die Verkleidung besteht aus Fiberglas.

Die Modifikationen am Motor steigern die Leistung um 5 auf 105 PS, das Trockengewicht wurde auf 156 kg gedrückt (Serie 183 kg fahrfertig). Sekundärluftsystem und Themostat sind demontiert, Lichtmaschinen- und Kupplungsdeckel sind mit Alu-Protektoren versehen.

Die Aprilia RS660 Trofeo kann online direkt bei Aprilia bestellt werden zum Preis von 14.700 Euro.